"Hora do Mamaço": evento defende que mulher tem direito de amamentar em espaços na sociedade

Na 7ª edição, como iniciativa da Rede Maternar, o evento "A Hora do Mamaço Ananindeua 2023, transcorreu neste domingo (20), no Museu Parque Seringal, e serviu para a conscientização da sociedade acerca da importância do ato de amamentar e que ele possa ser exercido pela mulher em qualquer lugar, para suprir as necessidades dos filhos. Várias mães e pais se reuniram no parque para reforçar essa proposta, participando, inclusive, de atividades variadas em contato com a natureza.

A neuropsicopedagoga e doula Dandara Brito, coordenadora da Rede Maternar, informou que o evento é realizado desde 2017, como parte de um projeto focado no empoderamento e presta apoio emocional e social às mães de Ananindeua e Grande Belém. "A proposta com o evento é possibilitar às mães a troca de experiências, e hoje (20), no Seringal, organizamos rodas de conversa sobre o tema da maternidade do do Agosto Dourado, ligado à amamentação, e também organizamos um espaço kids, com pula-pula e pinturas", informou Dandara.

Outras atrações no evento foram uma mostra fotográfica do fotógrafo Leonardo Freire e uma feirinha de mães empreendedoras da Rede Maternar, fomentando a economia criativa e materna. Dandara salientou que a sociedade deve entender que também deve ser rede de apoio, precisa apoiar a amamentação, porque a a amamentação é um ato natural;

"As mulheres que retornam ao trabalho devem dispor de salas para essa prática em empresas privadas ou públicas, e as empresas devem considerar os seis meses de licença-maternidade, porque a Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza seis meses de aleitamento materno", salienta Dandara Brito.

Interação entre pais e filhos marcou "Mamaço" em Ananindeua (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Direito

A mamãe Marina Freire, 39 anos, produtora fotográfica, levou o filhote Rafael, de um ano e quatro meses, ao lado do filho mais velho, Samuel, de 6 anos de idade, e do marido dela, Leornardo Freire, com 41 anos. Além de prestigiar a mostra de Leonardo, a família ratificou o apoio à causa da amamentação. "Esse evento fortelece o vínculo em família, além do olhar dele, o Leonardo, sobre o ato de amamentar", disse Marina.

Mulheres ratificam a prática da amamentação (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

"O trabalho preza pelo empoderamento feminino; a amamentação é tido muitas vezes como um ato que não dá para fazer em todo lugar, tem sempre os olhares dos outros, e a gente mostra isso, que as mães podem se fortalecer com esse ato, que deve ser feito em qualquer lugar", completou Leonardo.

Outro casal na "Hora do Mamaço" foi a empresária Yara Ribeiro, 39 anos, e o odontopediatra Fernando Ribeiro, 44 anos, pais do Davi Fernando Ribeiro, com 5 meses completados neste domingo (20). Para Fernando, "amamentação é saúde; nosso filho é amamentado e é supersaudável, e eu recomendo a prática, porque é fundamental", destacou o pai Fernando.

Yara amamenta Davi, no "Mamaço" (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

"A amamentação não só deve ser incentivada, mas deve ser protegida, preservada; é um direito da mulher e um direito da criança, tem que ser bom para a mãe e bom para o bebê e assim é bom para a sociedade", finaliza Yara.