Governador visita comunidades próximas ao rio Uribóca após chuva e transbordamento; vídeo

Após as chuvas desta quarta-feira (5) e nível de maré elevado, o rio Uribóca e braços, como igarapé das Toras e o igarapé que passa pelo Pato Macho, transbordaram. Muito mais do que os prejuízos no trânsito, houve transtornos para as famílias que habitam comunidades próximas ao rio e canais, nos bairros do Aurá, Águas Brancas e Águas Lindas. O governador Helder Barbalho esteve na comunidade São Sebastião, na manhã desta quinta-feira (6), para analisar a situação. Inicialmente, o levantamento aponta que 2 mil pessoas foram atingidas.

"Estou aqui com equipes do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura de Ananindeua, secretarias e e a Companhia de Habitação (Cohab) para atuar no atendimento dessas comunidades, como a São Sebastião, e planejamento da contenção das águas, sem esquecer de buscar uma solução definitiva para a drenagem da rodovia BR-316. Essas obras estão sendo conduzidas pelo Núcleo de Gerenciamento do Transporte Metropolitano (NGTM), para que possamos garantir a fluidez das águas", comentou o governador.

Por nota, o NGTM informou que "...o trecho da BR-316 receberá as obras de reestruturação e drenagem para solucionar os alagamentos. Preventivamente, estão sendo realizadas limpezas das galerias ao longo da rodovia".

Diana Lopes é moradora do bairro Águas Lindas. Parte dos pertences foram levados pela força da água, que invadiu a casa dela na noite de quarta. “Eu tive a minha casa atingida. Desta vez, a chuva veio com maior intensidade, uma das piores que já tivemos. Eu perdi tudo. Eletrodomésticos, entre outras coisas. Felizmente estamos bem. Muitas vezes somos até esquecidos”, disse a dona de casa emocionada.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual, Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) e Polícia Militar do Pará estão na região auxiliando as vítimas. Um centro de comando e atendimento foi montado no centro comunitário São João Batista.

"A Defesa Civil Estadual tem o papel de coordenar as ações conjuntas das Secretarias. De ponto, montamos um centro de comando e atendimento, no alinhamento com as lideranças comunitárias, no intuito de ocorrer um diálogo dentro dos bairros atendidos. Agora estamos iniciando o trabalho multidisciplinar de cadastramento das pessoas atingidas e, a partir do cadastramento, poder iniciar a assistência por meio dos programas sociais, seja do programa 'Recomeçar', do 'Sua Casa', da Cohab, seja do próprio municipio de Ananindeua", enfatizou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Pará, coronel Jayme de Aviz Benjó.

Duas carretas do projeto "TerPaz Itinerante", da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), estarão à disposição dos moradores afetados com serviços de saúde e retirada de documentos como RG e certidão de nascimento. Os veículos ficaram estacionados em frente ao Centro Comunitário São João Batista, no bairro de Águas Lindas.