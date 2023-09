Ananindeua: 'Corujão da Saúde' atende moradores da Cidade Nova 8 nesta quinta-feira

Moradores do conjunto Cidade Nova 8, em Ananindeua, recebem, nesta quinta-feira (14), um mutirão de serviços gratuitos por meio da ação "Corujão da Saúde". A programação iniciará às 17h e segue até às 21h, na quadra do Stélio Maroja, no bairro do Coqueiro. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Durante a ação, serão oferecidos testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, consultas médicas especializadas com clínico geral e oftalmologistas. Haverá, ainda, aplicação de vacinas, aferição de pressão e glicemia. Realização de exames de PCCU, no consultório móvel para atendimentos à saúde da mulher, também será disponibilizado.

Também serão realizados outros serviços como emissão de RG e CadÚnico, entre outros. Serão distribuídas senhas para atendimento a partir das 16h. A demanda será espontânea. Para conseguir atendimento, é necessário apresentar RG, CPF e Cartão do SUS (original e cópia).

Serviço

Corujão da Saúde na Cidade Nova 8

Local: Quadra do Stélio Maroja, na Cidade Nova VIII, WE 53 - Coqueiro.

Horário: das 17h às 21h.