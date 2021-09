Contribuintes e beneficiários denunciam descaso em atendimento no INSS

Após passarem por um período fechadas devido a pandemia da covid-19, este ano, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retomaram seus serviços com o agendamento dos segurados, na finalidade de não causar aglomerações com filas por quem deseja ser atendido. Entretanto, o serviço não tem funcionado tão bem assim, denuncia contribuintes e beneficiários de Ananindeua.

Segundo os usuários, o canal 135 ou aplicativo Meu INSS estão há dias apresentando instabilidade e por isso, precisam se deslocar até a agência presencialmente na tentativa de ser atendido, o que nem sempre é realizado. “É um desrespeito com os idosos que precisam resolver suas pendências e perdem manhãs inteiras aqui, nesse calor, à espera de um atendimento que nem sempre tem sucesso”, conta o aposentado Valtair Teixeira, 65 anos.

A aposentada Elisabete dos Santos, 69 anos, conta que está há mais de um mês tentando agendar online ou pelo telefone mas, sem resposta. Com a necessidade apertando, ela teve que ir até a agência localizada na Cidade Nova, enfrentar uma fila e o calor de 30° C para pleitear um atendimento do lado de fora do prédio. “Eu preciso transferir minha agência para Ananindeua, pois não moro mais em Macapá. Mas não consigo sequer agendar um atendimento pelo celular, então me resta esperar e torcer para ser atendida”, desabafa a senhora.

Usuários dizem que precisam esperar no sol (Sidney Oliveira / O Liberal)

Benefício cancelado

Além do drama de um canal de comunicação com falhas de funcionamento, Maria Raimunda denuncia outro grave descaso com o pagamento da aposentadoria do seu pai, Elvino Antonio Travassos, de 90 anos. Em 2019, o idoso teve o benefício cancelado e até hoje, não conseguiu retomar o pagamento do direito.

“Já tentei por diversas vezes resolver esse problema para o meu e não consigo. Me sinto humilhada com essa situação. Estou desempregada e cuidando do meu pai que sofreu um AVC e por isso tem dificuldades de locomoção. Só quero que ele volte a receber o que é seu por direito. Estão esperando ele morrer para resolver? Aí não vai mais ter jeito!”, conta a filha revoltada.

"Me sinto humilhada com essa situação", diz filha de aposentada (Sidney Oliveira / O Liberal)

Raimunda relata que por diversas vezes passou a manhã na área externa da agência e não conseguiu ser atendida. “Como não conseguimos agendar o atendimento, tento a sorte aqui presencialmente e sempre acabo ouvindo a mesma coisa, que a situação do meu pai está em análise”, desabafa.

“Nós moramos de aluguel, meu pai não pode sair de casa e quando é necessário, precisa ser de aplicativo porque ele está muito frágil. Não temos condições de viver assim tendo direito à aposentadoria, sem receber”, finaliza Raimunda.

Atendimento no INSS (Sidney Olivera / O Liberal)

O INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o órgão responsável pelo pagamento das aposentadorias e benefícios dos trabalhadores brasileiros que contribuem com a previdência social.

Com o avanço da vacinação da população contra a covid-19, os serviços presenciais foram retomados. Dentre os serviços que serão oferecidos, estão a manutenção de pensões vitalícias e entrega de documentos. Na teoria, o segurado precisa primeiro realizar o agendamento prévio e só depois comparecer na agência para ser atendido.

Por meio de nota, o INSS informou que não há registro de problema no sistema de agendamento do INSS, nem foi constatado problema nos canais de atendimento Meu INSS e Central 135. A instituição esclareceu ainda que existem mais de 90 serviços disponíveis pela internet e pelo telefone 135 e em relação aos casos de atendimento presencial, é necessário fazer o agendamento, procedimento que vem sendo aplicado desde 2020, em prevenção à pandemia da covid-19.

Usuários reclamam de filas grandes (Sidney Oliveira / O Liberal)

O INSS informou também que o senhor Elvino Antonio Travassos teve um Benefício de Prestação Continuada ao Idoso (nº 119.658.914-0) cessado porque o titular não cumpriu, dentro do prazo, as exigências do Decreto da Presidência da República de nº 9462, que em 2018 ordenou o cadastro no CADUNICO de todos os beneficiários do BPC - LOAS.

“O Senhor Elvino foi notificado no dia 21 de agosto de 2019 que deveria regularizar sua situação cadastral no CADUNICO, mas como ele não apresentou a inscrição no prazo de 30 dias, o benefício foi cessado em 29 de setembro de 2019. Só em dezembro daquele ano é que o senhor Elvino apresentou o CADUNICO, através de um recurso à 28ª Junta de Recursos do Ministério do Trabalho e Previdência”, diz a nota.

A instituição afirmou que verificou ainda que o senhor solicitou em março deste ano uma Aposentadoria por Idade, mas o pedido foi negado por falta de contribuição à Previdência. “Também agora em 2021, no mês de maio, ele deu entrada em um novo requerimento de benefício assistencial ao Idoso, que está em espera na fila de análise do INSS”, finaliza.