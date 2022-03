Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 4 de março

FESTA

A Lambateria realiza, no próximo dia 12, a segunda edição da festa em Ananindeua. Mais uma vez o palco será o Black Pub, com apresentação de Félix Robatto e participação de Lucyan Costa e Bruno Benitez. Além disso, terá o show "Brega Delas" que tem a frente Keila e Nira Duarte, ex-Os Brothers e The Voice. No repertório, elas fazem um passeio pelo Brega: do Passado ao Eletromelody. Ingressos antecipados já disponíveis no Sympla.

Keyla (Divulgação)

FAMÍLIA

Helder e Daniela Barbalho passaram o carnaval com a família, e grudadinhos na filha mais nova, a pequena Heva.

Familia (Divulgação)

NOVO BATMAN

O novo filme do Batman, estrelado pelo ator Robert Pattinson, é um dos maiores sucessos de bilheteria deste ano. Em Ananindeua, fãs do super-herói podem garantir um combo promocional e um souvenir exclusivo do novo longa do “Cavaleiro das Trevas” no Cinesystem do Shopping Metrópole. Os ”mimos” do longa dirigido por Matt Reeves estão disponíveis enquanto durarem os estoques.

Novo Batman (Divulgação)

ENCONTRO

Dra. Adriana Cardoso e o esposo Fhillipe Novaes em recente encontro com o pastor Gilberto Marques, presidente de honra da Convenção de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembléias de Deus no estado do Pará (Comieadepa).

Encontro (Divulgação)

ANIVERSÁRIO

O vereador Paulo Macêdo, conhecido carinhosamente como Louro Frango, começou o mês de março fazendo aniversário. Parabéns!