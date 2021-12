Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 10/12

CIDADÃO ANANIN

O jogador paraense Rony, atual campeão da Libertadores da América pelo Palmeiras, vai receber o título de "Cidadão de Ananindeua" pela Câmara Municipal, através do vereador Osmar Nascimento. Rony, que é exemplo de luta e superação para atletas do município, confirmou presença no evento que será no próximo dia 15, no auditório da Unama BR.

VISÃO SOLIDÁRIA

No próximo dia 17, o Programa Visão Solidária, idealizado pela Ótica Pop Design, vai disponibilizar descontos especiais para pessoas que precisam de cuidados visuais. Para garantir a oferta, doe 1 kg de alimento não perecível na ação que será realizada na escola Machado de Assis, na Guanabara. Os donativos serão entregues ao Programa Ananin Solidária que percorre os bairros do município.

MICHEL TRATOR

O paraense Michel Trator também vai receber o título "Cidadão de Ananindeua" no próximo dia 15. Na foto, o veterano do UFC ao lado do vereador Osmar Nascimento, que fez a indicação à Câmara Municipal, e Reinaldo Moraes, faixa preta da Trator Team Ananindeua.

ENCONTRO

O vice-prefeito Erick Monteiro e o ex-prefeito Manoel Pioneiro, ao lado do governador de São Paulo, João Dória, em recente encontro nacional do PSDB, em Brasília-DF.

QUALIFICAÇÃO

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), entregou os certificados de conclusão de curso para os alunos de Panificação e Confeitaria. A qualificação é oferecida gratuitamente para a população e teve duração de 40 horas, durante os dias 29 de novembro e 03 de dezembro.

TALENTO ANANIN

A talentosa cantora e compositora Jady Roberta se apresentou nessa semana no show "Siga Brasil", que marca a volta da Siga Canto ao palco do Teatro Margarida Schivasappa, depois de 2 anos. Formada em Canto Popular pela Escola de Música da UFPA (EMUFPA), Jady representa o município de Ananindeua no primeiro reality show de artistas da noite paraense.