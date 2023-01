Aniversário de Ananindeua: programação, nesta terça, começa com serviços ofertados à população

As comemorações pelos 79 anos de fundação do município de Ananindeua, nesta terça-feira (3), começaram com a celebração de missa de ação de graças, com a participação do prefeito, Dr. Daniel Santos, da primeira-dama e deputada federal eleita Alessandra Haber e do vice-prefeito Erick Monteiro.

Para homenagear a cidade e os moradores que fazem de Ananindeua o segundo município mais importante da Região Metropolitana, com mais de 600 mil habitantes -, a Prefeitura realiza uma programação diversificada durante toda a terça feira. Por causa do aniversário, é feriado no município.

Desde as 8 horas desta terça-feira (3), na avenida Dom Vicente Zico (conhecida como arterial 18), próximo ao ginásio Almir Gabriel, o famoso Abacatão, o trânsito foi interditado para que o local receba uma ação social com diversas atividades e atendimentos relacionados a serviços e programas da gestão municipal. A ação social e recreativa vai até as 16 horas.

Já no palco de aniversário, mais de 15 artistas vão se apresentar até o final da programação. Por volta das 22 horas começará o show de aniversário da cidade, com a atração Manu Bahtidão.

O prefeito Dr. Daniel acompanhou a programação pela manhã. “Pra gente, é marcante poder participar da história do nosso município, poder saber que, em dois anos, a gente entregou muito, está entregando muito”, disse.

Ele afirmou que, desta terça-feira até o próximo domingo, fará uma série de inaugurações no município. Em relação a 2023, disse o prefeito: “Espero que a gente continue com o mesmo ritmo, com a mesma forma de trabalhar a cada dia, podendo entregar algo de diferente, algo construtivo, estruturante pra nossa cidade".

E completou: "Para 2023, nós vamos seguir trabalhando em todas as áreas, desenvolvendo saúde, desenvolvendo educação, criando uma rede de infraestrutura que permita também a locomoção, o desenvolvimento e a melhoria do saneamento básico na nossa cidade”.

Ele também falou sobre obras que serão entregues não neste ano, mas em 2024. “Temos obras para o outro ano muito importantes para a nossa cidade, como o Parque Maguary, que é um espaço com 35 mil metros quadrados que vai ser o cartão postal da nossa cidade, a EcoParque Escola, em que nós vamos ter um investimento de R$ 35 milhões e, também, a orla de Ananindeua. Essas três obras a gente entrega no último ano de mandato. Mas, ao longo deste ano, vamos entregar uma série de obras”, afirmou.

A senhora Maria Amélia de Sousa, 75 anos, fez uma consulta oftalmológica no consultório móvel. “Gostei do atendimento. Foram atenciosos”, disse (Thiago Gomes/O Liberal)

Moradores elogiam serviços de saúde

Pela manhã, os moradores tiveram acesso aos serviços ofertados pela prefeitura. O vigilante Roberto Assim Gomes de Araújo, de 46 anos, tomou a terceira dose da vacina contra a covid. “Esse serviço é importante para nós”, disse. Ele mora há 14 anos e afirmou que do policiamento que há no município.

A senhora Maria Amélia de Sousa, 75 anos, fez uma consulta oftalmológica no consultório móvel. “Gostei do atendimento. Foram atenciosos”, disse. Ela mora no município há mais de 40 anos. “Nunca vi fazerem aniversário para Ananindeua”, afirmou.

Rodinei Almeida é professora do grupo de dança “Viver e dançar”, cujos integrantes dançaram ao show das músicas apresentadas no palco montado na arterial 18. O projeto é uma iniciativa criada em 2005 para proporcionar qualidade de vida para homens, mulheres e idosos por meio da ginástica e da dança.

“Aqui, nesse setor do ‘Abacatão (ginásio municipal de Ananindeua’, na segunda e quarta, às da noite, atendemos uma média de 120 mulheres”, contou. Vindo de Manaus, Rodinei mora em Ananindeua há 20 anos. “Gosto do calor humano dos moradores daqui. A galera é muito animada e tem uma energia muito boa”, afirmou.

Confira a programação de aniversário de Ananindeua

Data: 03/01 - Terça-feira

Local: Av. Dom Vicente Zico (Arterial 18) - em frente a igreja Divino Espírito Santo e o Ginásio Abacatão.

Confira mais detalhes:

· AÇÃO SOCIAL DE ANIVERSÁRIO

Horário: 8h30 às 15h

SERVIÇOS:

- Atividades esportivas, educativas, recreativas, culturais e sociais de diversos órgãos;

- Emissão de RG;

- Atualização cadastral Cadúnico e outros serviços de Programas sociais;

- Sala do Empreendedor: Cadastro, informação, declaração, formalização de MEI e

portfólio de capacitações;

- Casa do Açaí: Cadastro, informações, declaração e selo "açaí bom que só";

- Ananin Esperança: Informações, Case de Sucesso, cadastros;

- Varejão móvel: Informações, cadastros e comercialização de produtos da agricultura familiar;

- Feira do artesanato: Presença do núcleo setorial com a feira do artesanato;

- Ananindeua na Rota Certa: Informações acerca do turismo local;

- Atualização Cadastral de Cultura;

- Orientações sobre os Programas Municipais de Habitação;

- SAC - Serviços de Atendimento ao Contribuinte - negociação de dívida, emissão de boletos, atualização de cadastro IPTU;

- Matrícula Online - alunos da Rede;

- Distribuição de mudas e ação de Educação ambiental para o público infantil;

- Exposição e orientações de Grupamentos especializados da Guarda Municipal;

- Orientação e encaminhamento de casos de violência contra a mulher;

- Drive-Thru de materiais recicláveis e atividades lúdicas de reciclagem para crianças;

- Atendimentos itinerantes de saúde - Consultório Móvel/ Castramóvel/ Vacina Delivery (SESAU).

- Negociação de dívidas tributárias, atualização cadastral do IPTU e emissão de boletos.

- Parceria entre Prefeitura e Equatorial Energia com os projetos

* "É Mais Comunidade" com a troca de até cinco lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED.

* "É Mais Educação" com palestras sobre o consumo consciente e inteligente de energia.

* "É Mais Reciclagem" troca de resíduos recicláveis por desconto na tarifa de.energia.

· GRANDE SHOW DE ANIVERSÁRIO -

08h - Jovem Samba / Vozes de Júbilo (Gospel)

09h - Swing do Panda (Axé)

10h - Tio Bolota & Cia (Pocket show e Brincadeiras Infantis)

11h -GeoRocks / Aline Alves (Rock)

12h - Diogo da Leviana / Jr Batidão (Brega)

13h -Carlinhos Macarrão/ Pagode das Meninas (Pagode)

14h - Toró Açú

15h - Ed Luz / Johann (Show Mix Diversidade)

16h - Grupo Parananin / Mestre Alexandre (Carimbó)

17h - Pedrinho Cavalléro / Andrey Bronson (MPB)

18h - Dhiana Lima / Bia Cantão (Sertanejo)

19h - Markinho PS / Bateria da Caprichosos (Samba)

20h - Sandrinha / Paula Forrozeira (Forró)

21h - Vingadores do Brega

22h - Manu Bahtidão & Banda