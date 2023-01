Ananindeua comemora 79 anos com vários shows. Manu Bahtidão encerra a programação

Nesta terça-feira, 3, o município de Ananindeua completa 79 anos com ações recreativas, esportivas, culturais e sociais, que acontecerão durante todo o dia, a partir das 8h da manhã até às 23h, na Avenida Dom Vicente Zico (Arterial 18) próximo à rotatória da Cidade Nova 8. Entre as várias atrações estarão os Vingadores do Brega, Pedrinho Cavalléro e o Pagode das Meninas. Manu Bahtidão fará o encerramento com o show do novo DVD “Máquina do Tempo”. A programação gratuita é realizada pela Prefeitura de Ananindeua.

O trecho da avenida que fica situado entre a Igreja Divino Espírito Santo e o Ginásio do Abacatão será fechado para a programação de aniversário da cidade. No local ficarão o palco em que acontecerão os shows e os pontos de atendimento de vários serviços públicos.

l3zKZ6a_P_c" title="YouTube video player" width="560">

“Quero entregar o melhor show da minha vida! Vai ser o show de lançamento do meu novo DVD, com músicas inéditas. Estamos nos preparando para entregar o melhor nesse aniversário de Ananindeua”, destacou Manu a O Liberal. Ela garantiu que não vão ficar de fora do repertório os sucessos da carreira “Par Perfeito”, “Como Num Filme“ e “Guerra de Amor”. O show inicia às 22h e contará com a presença do prefeito Daniel Santos. Na ocasião, o público presente vai cantar parabéns à cidade.

Antes da loira subir ao palco, os Vingadores do Brega irão animar o público a partir das 21h. “Vamos ter os clássicos (do brega) que a gente não pode deixar de tocar pra não apanhar no show”, conta o vocalista Batman. A banda também prepara uma surpresa para os moradores de Ananindeua: vai apresentar uma música inédita e autoral. Todo o show dos Vingadores será registrado em audiovisual para posterior lançamento de um álbum nas plataformas do grupo. “A música nova é linda, um brega rock estilo nacional. Estilo meio Reginaldo Rossi com Red Hot Chili Perppers”, descreve.

Shows

Vingadores do Brega (Ronald Dias/ Divulgação)

Outras atrações irão passar pelo palco da Avenida Dom Zico ao longo do dia. Logo de manhã cedo, a partir das 8 horas, o Jovem Samba e o Ministério Vozes de Júbilo apresentam sucessos do gospel. Também haverá shows de axé, rock, pagode, sertanejo, brega, carimbo, música popular brasileira, samba e forró com vários artistas.

Outros destaques da programação será o pocket show com brincadeiras para as crianças com o Tio Bola & Cia, às 10h da manhã; a apresentação dos artistas LGBTQIA+ Johann e Ed Luz; e a roda de capoeira com a banda Toró Açu, do quilombo do Abacatal.

Serviços

Entre os serviços da administração municipal que serão oferecidos no local estão a emissão de documentos; atualização cadastral do Cadúnico; matrícula on line da rede de ensino; distribuição de mudas vegetais; atendimentos itinerantes de saúde, como consultório móvel, vacina delivery e castramóvel; serviço de atendimento ao contribuinte; drive thru de materiais recicláveis; e solicitação de serviços de capina e roçagem, manutenção de drenagem, desobstrução de esgotos e retirada de entulhos. O trânsito será desviado por agentes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran).

Agende-se:

Shows de aniversário de Ananindeua

Dia: terça-feira, 3

Hora: Das 8 às 23h

Local: na Avenida Dom Vicente Zico (Arterial 18) próximo à rotatória da Cidade Nova 8 (entre a Igreja Divino Espírito Santo e o Ginásio do Abacatão).

Gratuito

SEGUE INFOGRÁFICO

Confira os shows e horários da programação:

Jovem Samba e Ministério Vozes de Júbilo (gospel)- 8h

Swing do Panda (axé)- 9h

Tio Bolota e Cia (música e brincadeiras infantis)- 10h

Geo Rock e Aline Alves (rock)- 11h

Diogo da Leviana e Jr Batidão (brega)- 12h

Pagode das Meninas e Carlinhos Macarrão (pagode)- 13h

Toró Açu (roda de capoeira)- 14h

Johann e Ed Luz (mix diversidade)- 15h

Grupo Parananin e Mestre Alexandre (carimbo)- 16h

Pedrinho Cavalléro, Carlinhos Bronson e Andrei Farias (MPB)- 17h

Bia Cantão e Dhiana Lima (sertanejo)- 18h

Bateria da Caprichosos e Markinho PS (samba)- 19h

Sandrinha e Paula Forrozeira (forró)- 20h

Vingadores do Brega- 21h

Manu Bahtidão- 22h