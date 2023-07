Ananindeua prorroga vencimento do pagamento do IPTU para agosto; cota única pode ter 20% de desconto

A Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (SEGEF) de Ananindeua prorrogou até o dia 21 de agosto o vencimento das quatro primeiras parcelas e da cota única do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2023 da cidade.

O IPTU é um imposto municipal cobrado anualmente sobre propriedades urbanas, sejam elas residenciais, comerciais ou industriais. No caso da cota única, os contribuintes podem fazer o pagamento à vista, com desconto de 20%, ou em até oito vezes.

VEJA MAIS

O imposto incide sobre terrenos, edificações e suas benfeitorias localizadas em áreas urbanas. O secretário municipal de Gestão Fazendária, Ducival Júnior, explica que a prorrogação do prazo é para garantir maior acessibilidade.

“O IPTU foi prorrogado com a finalidade de garantir ao contribuinte um prazo maior para quitar o imposto com o desconto de 20% para pagamento à vista, que possibilita a contribuição das quatro primeiras parcelas sem juros e correção monetária”, destacou.

As receitas obtidas com o IPTU são utilizadas pelo município de Ananindeua para financiar diversas atividades e serviços públicos, tais como:

Manutenção e melhoria de infraestrutura urbana, como ruas, calçadas e iluminação pública;

Serviços de saúde e assistência social;

Coleta de lixo e limpeza urbana;

Segurança pública e serviços de segurança urbana;

Investimentos em áreas de lazer e cultura;

Implementação de políticas de urbanização e desenvolvimento urbano.

Após o vencimento, é possível atualizar a guia pelo site com a devida correção e fazer o pagamento normalmente ou na SEGEF.

Serviços

Sede da Secretaria de Gestão Fazendária

Avenida Cláudio Sanders, 1590, ao lado do SESI

Horário de atendimento: 8h às 14h.

Serviço de Atendimento ao Contribuinte, no 1º Piso do Shopping Metrópole.

Horário de funcionamento: 10h às 16h