Ananindeua instala novos equipamentos para coleta de resíduos recicláveis

Com o intuito de diminuir os impactos ambientais, gerar renda aos catadores e promover sua inclusão social, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos (Seurb), lança o Projeto Secretarias Sustentáveis, com a instalação de equipamentos de coleta de resíduos recicláveis em unidades públicas.

“A gestão do prefeito doutor Daniel Santos tem dado uma atenção especial à sustentabilidade, com projetos para diminuir os impactos ambientais e um desses é o "Secretarias Sustentáveis", em que o nosso objetivo é fazer com que a população e os nossos servidores municipais tenham o hábito de fazer a coleta seletiva. É preciso que tenhamos consciência e responsabilidade do nosso papel enquanto cidadão, com respeito a preservação do meio ambiente e ao descarte correto dos nossos resíduos sólidos. Importante também destacar que esse projeto conta com a parceria da Cooperativa Concaves, assim, além de estarmos contribuindo com o meio ambiente, estamos colaborando com a renda dos catadores”, ressaltou a secretária da Seurb, Adriana Cardoso.

De acordo com a secretária Adriana, o projeto segue a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010, em relação a sustentabilidade por meio da Logística Reversa, que é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados à viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.

Atualmente, quatro secretarias estão servindo de pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis, que são: Secretaria de Urbanismo (Seurb), Secretaria de Saneamento e Infraestrutura (Sesan), Secretaria de Gestão Fazendária (Segep) e Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat).

Durante a instalação do ponto de coleta na Semcat, que ocorreu no último dia 20, a equipe da SEURB orientou os servidores e a população sobre educação ambiental, descarte correto do lixo, entre outros. Seu José Andelias parabenizou a iniciativa. “Hoje vim atualizar o meu Cadastro Único, quando soube que agora a SEMCAT é um dos pontos de coleta seletiva, então aproveitei para ir em casa e buscar umas coisas que já precisava jogar fora”.

O que reciclar?

Metais – Latas, papel alumínio, talheres de aço, panelas, fios, parafusos

Papel – Envelopes, cartões, cartolinas, impressos, jornais, revistas

Vidro – Garrafas, potes, embalagens, frascos

Plásticos – Garrafas, tampas, embalagens, utensílios, potes

Óleo de cozinha usado

.