Ananindeua inicia vacinação contra covid-19 para crianças de seis meses a 4 anos de idade

A vacinação para crianças de seis meses a 4 anos de idade começou nesta quarta-feira (28), em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. A faixa etária foi ampliada após liberação do Ministério da Saúde, divulgada ontem (27). Antes, a Pfizer Baby estava disponível apenas até os 2 anos.

A decisão veio quase cem dias após aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O esquema de vacinação é uma série primária de três doses de 0,2 ml. As primeiras vacinas são administradas com três semanas de intervalo, seguidas por uma terceira pelo menos oito semanas depois.

Procurada pela reportagem de O Liberal, a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa) informou que, apesar do anúncio do Ministério da Saúde, "o Estado do Pará ainda não recebeu as doses destinadas a esse público. A Sespa também aguarda as orientações do Ministério da Saúde para fazer o planejamento de distribuição das doses aos municípios".

Confira o público elegível para cada tipo de vacina contra a covid-19

Pfizer Baby

1ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 06 meses a 04 anos de idade.

2ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 06 meses a 04 anos de idade, com intervalo de 04 semanas;

3ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 06 meses a 04 anos de idade, com intervalo de 08 semanas da 2 dose;

Pfizer Pediátrica

Destinada às crianças de 05 a 11 anos completos.

1ª DOSE: Vacinação destinada para crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não;

2ª DOSE: Vacinação destinada às crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não, com intervalo de 02 meses completos após a primeira dose.

Pfizer Adulto

2ª DOSE: Vacinação destinada às pessoas com 12 anos ou mais, que tenham intervalo de 28 dias após a aplicação da primeira dose;

3ª DOSE: Vacinação destinada às pessoas com 12 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores;

4ª DOSE: Pessoas com 18 anos ou mais, com intervalo de 04 meses completos após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

5ª DOSE: Vacinação destinada à idosos com 60 anos ou mais, e adultos com 18 anos ou mais imunocomprometidos que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da quarta dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Astrazeneca

OBS: GRÁVIDA NÃO PODE TOMAR A VACINA ASTRAZENECA

3ª DOSE: Vacinação destinada às pessoas com 18 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores;

4ª DOSE: Vacinação destinada às pessoas com 18 anos ou mais, que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

5ª DOSE: Vacinação destinada à idosos com 60 anos ou mais, e adultos com 18 anos ou mais imunocomprometidos que tenham intervalo de 04 meses completos após a aplicação da quarta dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Documentos necessários para a vacinação em Ananindeua

RG, CPF ou Cartão SUS. Para vacinar a segunda, terceira ou quarta dose: RG, CPF ou Cartão SUS e o cartão de vacinação.

Onde se vacinar em Ananindeua

Horário: 08h às 12h

Locais: UBS Ariri, UBS Atalaia, UBS Aurá, UBS Carlos Guimarães, UBS Cidade Nova IV, UBS Cristo Redentor, UBS Curuçambá Rural, UBS Cristo Rei, UBS Falcolândia, UBS Guajará I, UBS Helena Barra, UBS Heliolândia Rural, UBS Jardim Nova Vida, UBS Jaderlândia II, UBS Jardim Amazônia, UBS José Araújo, UBS Nova Águas Linda, UBS Nova Esperança II e III, UBS Nova União, UBS Novo Cristo, UBS Paar, UBS Park Laguna, UBS Saré e UBS Warislândia.

Horário: 8h às 16h

Locais: UBS Ananindeua Centro, UBS Águas Brancas, UBS Águas Lindas, UBS Coqueiro, UBS Distrito Industrial, UBS Elo I e II, UBS Guanabara, UBS Icuí, UBS Julia Seffer, UBS Nova Zelândia, UBS Pedreirinha, UBS Roraima - Amapá e UBS Una.