Entregador de açaí Breno Dias denuncia lixo e entulho acumulados na rodovia Bruno Sechi, no Bengui

Não é fácil trabalhar com a entrega de produtos alimentares diante do problema de acúmulo de lixo e entulho, como ocorre em vias da Cidade de Belém. Esse é o desafio para Breno Dias, que atua como entregador de açaí na avenida Padre Bruno Sechi, no bairro do Benguí. Nessa via, esse tipo de material acumulado vem provocando trasnstornos diários não só a Breno, mas a vários moradores e transeuntes naquele perímetro da capital paraense.

Breno Dias trabalha bem em frente ao "lixão". "Essa situação já está há uns sete meses já. Esse lixo está prejudicando a gente, está gerando muita mosca", enfatiza o entregador de açaí.

Moradores da avenida Padre Bruno Sechi circulam entre lixo e entulho acumulados (Reprodução: Bruno Macedo)

Ele conta que antes a Prefeitura fazia a limpeza do material, mas isso não ocorre mais. "Logo no início, eles vinham tirar (o lixo), mas, agora, eles não estão mais tirando, eles arredam mais para lá um pouco e vão embora", relata Breno. Quem mais joga resíduos sólidos no local são os carroceiros.

O material acumulado acaba prejudicando a venda de açaí por parte de Breno, no sentido da alta concentração de moscas. A expectativa de Breno Dias e moradores da área é que a situação do lixo e entulho seja resolvida por parte da Prefeitura Municipal.

Sesan

Sobre essa situação na avenida Padre Bruno Sechi, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, nesta segunda-feira (20), que enviará uma equipe para verificar a situação e também irá notificar a empresa prestadora do serviço para regularizar a coleta e remover o lixo e o entulho do local. A Sesan informou que recolhe com frequência os resíduos no local citado e pede à população que não descarte lixo de forma irregular. No caso do lixo doméstico, respeite os dias e horários que o carro coletor passa no bairro.

"No caso de entulho é disponibilizado, gratuitamente, o Zap-Entulho que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no whatsapp: 91 98499-0059. A secretaria apela para que os cidadãos se tornem agentes fiscalizadores em sua rua ou bairro, e ao presenciar descarte irregular de lixo doméstico ou entulho denuncie imediatamente através da redes sociais oficias da Prefeitura ou Sesan. Ressalta que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de lixo é crime ambiental, com pena até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato", repassou a Secretaria.