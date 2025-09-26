Morador da Cremação, José Marcos Machado denuncia alagamentos na travessa Quintino Bocaiúva

Basta uma simples chuva para alagar a travessa Quintino Bocaiúva, no trecho entre a Rua dos Mundurucus e a Rua dos Pariquis, no bairro da Cremação, em Belém. Essa é a denúncia, de José Marcos Machado, morador do bairro, que afirma que o problema é antigo e se agrava com o descarte irregular de lixo, que acaba entupindo bueiros e canais. O registro foi feito dia 25 de setembro.

Morador da Cremação, José Marcos Machado (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

José Machado explica que qualquer chuva já é suficiente para provocar alagamentos. “Exatamente, basta uma chuvinha para tudo alagar. Não precisa ser um temporal. Como o escoamento das áreas mais altas desce todo para cá, a água acaba trazendo folhas, entulho, manga, e entope os bueiros. Não adianta vir todo mês desentupir, porque volta a acontecer, principalmente quando os moradores colocam lixo fora do dia de coleta.”.

Ele também destaca que o lixo acumulado na porta das casas nos dias errados acaba sendo arrastado pela chuva, piorando a situação. “Hoje, por exemplo, já tem lixo na porta e não é dia de coleta. Se chover daqui a pouco, vai tudo para os canais e entope de novo. O lixeiro faz a parte dele, mas muitos moradores não colaboram e a consequência cai sobre nós mesmos.”.

Morador do bairro desde criança, José Marcos lembra que o problema é histórico e atinge até áreas centrais da cidade. “A gente está no centro da cidade, perto de Nazaré, Batista Campos, República, mas continua sofrendo com isso. Moro aqui há 54 anos e sempre foi assim: choveu, alagou.”.

A reportagem solicitou nota a Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.