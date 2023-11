Empreendedor Luís Moraes denuncia problemas de saneamento na feira da Terra Firme

Uma das áreas mais movimentadas do bairro da Terra Firme, em Belém, apresenta problemas de saneamento e de mobilidade urbana, conforme denunciado pelo empreendedor Luís Moraes (30). No cruzamento da rua São Domingos com a avenida Celso Malcher, uma grande quantidade de buracos dificulta o tráfego de veículos e pedestres. A situação se agrava devido a problemas de saneamento: a água da chuva não escoa e encobre as galerias de esgoto, tornando-se perigoso para quem circula na área de maneira desatenta.

O denunciante é morador do bairro e testemunha a situação diariamente. “Não é só a lama, são os buracos que atrapalham tanto os pedestres, quanto nós que temos veículos e andamos por aqui. Desgasta o nosso carro, a nossa moto”, relata. Outro problema encontrado no local são as tampas irregulares de algumas galerias de esgoto, que ficam aproximadamente 15 centímetros abaixo do nível da calçada, aumentando o risco de acidentes.

Luís Moraes (30) reclama dos prejuízos aos donos de veículos e do perigo aos pedestres (Foto: Igor Mota | O Liberal)

O cruzamento em questão faz parte da feira da Terra Firme, onde há um fluxo intenso de pessoas que frequentam as lojas e as barracas de alimentos. Para contornar os obstáculos nas vias, os pedestres precisam caminhar próximo aos veículos. “Os ônibus têm que desviar, passando perto dos pedestres. É uma situação muito complicada pra quem tem criança”, observa Luís.

Ainda de acordo com o morador, os problemas de saneamento são antigos e não ocorrem de maneira isolada. “Em praticamente todo o bairro, e em toda a Belém, né? Já tem anos que está assim. E por mais que ajeite, a drenagem não é bem feita, então em época de chuva, volta a ficar do mesmo jeito”, finaliza.

Cruzamento da rua São Domingos com a avenida Celso Malcher é área movimentada do bairro da Terra Firme, em Belém (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria de Saneamento (Sesan). Não houve retorno até o fechamento desta edição.

Como denunciar?

