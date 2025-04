Jardineiro Elielson Mathias denuncia ponto crítico de acúmulo de lixo no Curió-Utinga

Pessoas que passam pela travessa Novo Horizonte, na esquina com a avenida João Paulo II, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, reclamam de um ponto recorrente de descarte irregular de lixo. O acúmulo de resíduos ocupa parte da via, provoca mau cheiro e atrai roedores e insetos, gerando riscos à saúde e transtornos à população. Na última terça-feira (15/4), o jardineiro Elielson Mathias, que vive há 20 anos na área, mostrou onde fica a sujeira e comentou sobre os impactos causados pelo problema.

De acordo com Elielson, há muito tempo o lixo fica acumulado no canto da travessa. Ele conta que a situação começou quando fecharam um conjunto habitacional localizado nas proximidades, e hoje o veículo de coleta não consegue mais realizar o serviço efetivamente, por ser grande demais para passar pela entrada do local.

“Aí agora todos os lixo que eles têm lá (no conjunto), eles trazem para cá, para esses cantos de rua. E aí acontece que eles trazem ou o lixo antes, ou depois. E cada dia que passa, mais feio fica, porque o povo traz resto de carne velha, resto de cachorro velho que muitas vezes morre para lá. Se vocês passarem num final de semana, vão ver o fedor, tá pior do que lá no lixão do Aurá”, reclama.

Além do acúmulo de lixo doméstico, há também entulho no local, como guarda-roupas e pneus, e água parada. Elielson alerta para o risco de doenças. “Doenças, isso aí é uma coisa muito chata. Muitas vezes a gente cuida em casa, e os outros também pegam o lixo das casas e jogam aí, e tá acontecendo isso”.

A avenida João Paulo II é um local com grande tráfego de pessoas e veículos, segundo o morador. Elielson aguarda por ações efetivas da Prefeitura de Belém, já pensando na COP 30. “Eu acho que precisa um pouco de consciência do povo e além de tudo, eu acho que o poder público em cima, botando o container, fazendo as coisas bacanas para poder acabar com esse lixo. Porque senão, cada dia que passa, pior fica”, finaliza.

Sezel

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou que “vai solicitar à concessionária de limpeza que faça uma vistoria e limpeza da área. A pasta também solicita que os moradores mantenham o ambiente limpo e aguardem a coleta da Prefeitura no horário combinado”.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter do núcleo de Atualidade de oliberal.com