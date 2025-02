entregador welinton silva reclama de resto de poda de árvore no bairro da cremação

Uma poda de árvore foi realizada na rua dos Mundurucus com a travessa 14 de Abril, no bairro da Cremação, em Belém. Mas, concluído esse trabalho, os galhos do vegetal ficaram na calçada. Segundo o entregador Welinton Silva, 30 anos, que trabalha na área, a poda ocorreu na quinta-feira, dia 23 de janeiro, e, até agora, a limpeza não foi feita. Ele afirmou que isso vem atrapalhando a passagem dos pedestres.

Em entrevista gravada no dia 27 de janeiro, o entregador afirmou que a poda foi feita pela Equatorial, pois estava atrapalhando a fiação. “O pessoal da Equatorial veio e mexeu nos fios. Eles cortaram e deixaram esse monte de galho aí”, disse. “Isso atrapalha as pessoas que vão pela calçada, porque elas têm que ir para o meio da ciclovia, e ficou um pouco perigoso. A calçada está praticamente tomada por todos esses galhos”, afirmou.

O entregador acrescentou que, em condições normais, aquela já é uma via difícil. Aqui não tem sinal e, geralmente, acontecem acidentes. E, agora, mais esse transtorno que a gente tem que passar”, afirmou. Welinton observou que o trabalho de poda foi necessário. “Eles só pegaram, tiraram e jogaram aí. Nas outras áreas, eles cortaram e levaram. Aqui, não. Cortaram e está aí, jogado”, afirmou. “Tem que resolver. Tem muitas pessoas idosas que moram aqui próximo e têm que ir para o meio da ciclovia. Principalmente a partir das 5 horas da tarde, aqui começa a ficar mais movimentado com o fluxo de bicicletas. E fica um pouco perigoso para essas pessoas", alertou.

Os restos árvore ficaram na calçada da rua dos Mundurucus com a travessa 14 de Abril, no bairro da Cremação, em Belém (Foto: Reprodução|Raoni Joseph)

VEJA MAIS:

Em nota, a Equatorial Pará informa que realizou a poda no endereço citado e que a recolha dos galhos está agendada para esta quinta-feira, 30. O serviço será concluído ainda hoje.

Como denunciar?

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.