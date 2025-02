Empregada doméstica Maria Itamara reclama dos riscos de faixa apagada na Augusto Montenegro

A travessia de pedestres em frente ao Parque Shopping, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, se tornou um risco. A faixa está apagada, dificultando a visibilidade e aumentando o perigo para quem precisa atravessar a via. O problema já havia sido denunciado à reportagem de O Liberal em janeiro, mas a situação continua sem solução. A empregada doméstica Maria Itamara Santiago do Carmo, 62 anos, é uma das pessoas que reclamam da falta de sinalização e cobram providências.

"Acho perigoso, porque às vezes a gente não está vendo, aí vêm ônibus, vêm motos. A gente mal coloca o pé e, quando a gente vê, eles passam. Aí se a gente não estiver atento, atropelam a gente", diz Maria Itamara.

Faixa de pedestres apagada na avenida Augusto Montenegro, em Belém (Foto: Bruno Macedo | O Liberal)

A empregada doméstica afirma que atravessar a avenida Augusto Montenegro tem sido cada vez mais arriscado devido à faixa de pedestres apagada na via. Preocupada com a segurança de quem passa pelo local, ela pede que a sinalização seja refeita e que haja mais fiscalização dos órgãos competentes para garantir o respeito à travessia.

Ela conta que, em uma das vezes, quase foi atingida por um motorista que não percebeu sua presença devido à sinalização precária.

"Uma vez quando eu ia passando, o rapaz parou bem em cima de mim. Se caso eu não fizesse sinal com a mão, ele ia passar direto. Então pra mim fica bastante perigoso, né? Eu acho isso muito incorreto. Principalmente com os mais idosos, pessoas com deficiência, que usam muletas ou cadeira de rodas, porque eles têm que andar devagar", relembra a empregada doméstica.

Diante do perigo constante, Maria Itamara reforça a necessidade de melhorias na sinalização e de mais atenção por parte das autoridades. Para ela, garantir uma travessia segura não é apenas uma questão de organização do trânsito, mas de respeito à vida, especialmente de pessoas idosas e com mobilidade reduzida.

A reportagem de O Liberal procurou a Superintendência Executiva de Mobilidade (Semob) para tratar da falta de sinalização na via, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

Como denunciar?

