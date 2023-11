Empreendedora Edilea Lima reclama de buraco na travessa Pirajá

Um buraco registrado na travessa Pirajá entre as avenidas Visconde de Inhaúma e Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém, têm causado riscos e transtornos para os condutores e pedestres que transitam pelo trecho. Além da falta de pavimentação asfáltica no local, outro problema constatado é a formação de mato ao redor da cratera. A denúncia é detalhada pela empreendedora Edilea Lima.

Como forma de sinalizar para o perigo que se encontra na pista e evitar quaisquer acidentes, uma escada envolvida com uma fita de sinalização foi colocada bem em frente ao buraco, que, de acordo com as denúncias, foi instalada por equipes da prefeitura de Belém. Ao se aproximar do buraco, os condutores dos veículos precisam diminuir a velocidade para desviar e não colidir contra a sinalização.

Empreendedora Edilea Lima (Reprodução | Bruno Macedo)

Também no local, é possível perceber que o calçamento da rua se encontra quebrado e bastante danificado. Ao longo da extensão da via ainda se vê alguns “remendos”, como forma de encobrir alguns buracos que se formaram anteriormente.

Esse problema não é recente e causa reclamações constantes entre os moradores e também aqueles que precisam passar pela via, como aponta Edilea, que trabalha em uma escola localizada na travessa Pirajá. “Isso está há mais de dois anos aí. Chega já fez até aniversário. É velha guarda esse buraco aí. Só vieram, colocaram aquele sinalizador e nunca mais. E se contar tem vários buracos aqui. Isso dificulta o trânsito para carros e também para os pedestres”, reclama.

Buraco na travessa Pirajá (Foto: Wellyda Farias | Especial para O Liberal)

Uma equipe da prefeitura de Belém chegou a comparecer até o local para analisar a situação, mas de acordo com as denúncias, nenhuma solução foi dada para o problema. E, até o momento, não foi realizada uma obra para contornar a situação. “Colocaram o sinalizado e não vieram nunca mais. Muitos acidentes acontecem aqui. E quando chove enche tudo aqui. Entope tudo. Fica intransitável. Como eu ando de bicicleta por aqui, tudo isso atrapalha. E está precisando de muita manutenção”, reforça Edilea.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) sobre as soluções para os problemas relatados e sobre prazos para a realização de possíveis obras. No entanto, até o fechamento desta reportagem, o órgão não deu retorno.