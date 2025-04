Autônomo José Leal Ferreira reclama de alagamento no bairro do Curió-Utinga

Basta uma chuva rápida para que diversas ruas do bairro Curió-Utinga, em Belém, fiquem alagadas. Na tarde da última sexta-feira (11), por exemplo, a água tomou conta de vários trechos e prejudicou a mobilidade de pedestres, ciclistas e motoristas. Morador do bairro há mais de 15 anos, o autônomo José Leal Ferreira reclama da situação. Ele afirma que, apesar de algumas obras realizadas na área, o problema nunca foi resolvido.

Na rua Gaspar Dutra com a rua São Cosme e Damião, o alagamento é intenso em dias de chuva. O nível da água fica próximo à entrada das casas, impactando a vida dos moradores.

“Esse alagamento aqui, ele já faz mais de 2 a 3 anos. Já foi feito um trabalho aqui na paralela, na Cosme e Damião, tem uma nova ação por baixo, na galeria, para ver se a água fluía com mais força. Mas acho que não deu muito resultado não”, relata o autônomo.

O morador conta que, depois da realização do serviço no local, não demorou muito para a situação voltar a se repetir. Depois de um ano, a rua Gaspar Dutra e a passagem Elvira, que já não alagavam mais, voltaram a encher.

A falta de um escoamento eficiente atrapalha a entrada e saída dos moradores, e também há risco de doenças. “O contato com essa água suja, com um rato. Tem muito rato, com o contato que a gente tem com essa água suja, tem esse perigo de contrair muitas doenças mesmo”, alerta.

José também destaca a falta de infraestrutura no bairro. “Em muitas ruas que ficam totalmente alagadas, tem muitas ruas que ainda não estão urbanizadas, pavimentadas. Tem o canal que é o principal escoador dessa água que está em serviço. Já está com mais de 1 ano que ele tá em serviço e o serviço está muito lento”.

Prefeitura de Belém

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Prefeitura de Belém informou em nota que a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) “realiza desde janeiro a dragagem e reconformação da seção dos canais para reduzir o tempo de vazão. 50 dos 64 canais da capital já foram atendidos em ações da Prefeitura, inclusive no Curió-Utinga. A Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) continua atuando na desobstrução de bueiros e desenvolvendo projetos especiais para minimizar os impactos dos alagamentos, em diversas áreas de Belém que enfrentam problemas recorrentes de inundação há anos. É importante ressaltar que a Prefeitura pretende fazer outras obras necessárias de macro e micro drenagem, em breve. Isso deve ajudar, ao lado da limpeza constante dos igarapés, a mitigar os efeitos das chuvas e da maré alta”.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter do núcleo de Atualidade de oliberal.com