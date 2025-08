Autônoma Ana Chaves denuncia bueiro entupido e lama constante no Tapanã

Moradores da Rua Presidente Castelo Branco, no bairro do Tapanã, em Belém, denunciam os transtornos causados por bueiros entupidos e buracos ao longo da via. Segundo a autônoma Ana Chaves, a situação piora nos dias de chuva, quando a água se acumula e invade parte da rua, dificultando a passagem de pedestres e veículos.

Autônoma Ana Chaves (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

De acordo com a denunciante o bueiro da via está entupido, agravando ainda mais os problemas causados pela lama e pelos inúmeros buracos ao longo da rua. “Desde que eu cheguei aqui é assim: É lama, é lixo, é mato. A gente tem que andar pulando igual sapo, senão cai”, conta Ana. Ela afirma que já evita passar por algumas das ruas mais críticas do entorno, como a Quarta e a Quinta Rua, devido ao risco de acidentes.

Nos dias de chuva, a autônoma relata que os moradores precisam redobrar a atenção. “Minha casa não alaga porque é mais alta, mas tem muita casa aqui pra dentro que entra água. A da minha filha mesmo, que fica na alameda da lagoa”.

A população também teme o contato com água suja, que pode causar doenças. “Aqui tem muito rato, muito mesmo. E a água que corre na rua é podre”, denúncia.

Em nota a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informa que “nesta semana, 5 equipes simultâneas da operação Tapa-Buraco estão no Tapanã. A operação conta, além da recuperação asfáltica, com desobstrução de bueiros e limpeza das vias. Os locais citados na matéria serão contemplados com serviços nos próximos dias.”