Doméstica Helena Monteiro denuncia falta de água constante no bairro do Maracangalha, em Belém

Moradores do bairro do Maracangalha, em Belém, denunciam a constante falta de água que tem afetado a rotina de famílias nos conjuntos Paraíso dos Pássaros (conhecido como CDP), Providência, Promorar e até no bairro do Barreiro. Segundo a doméstica Helena Monteiro o problema é recorrente e obriga a população a se adaptar, com o uso de baldes e caixas d’água improvisadas para armazenar o pouco que conseguem receber nas torneiras. Registro feito dia 31 de julho.

Doméstica Helena Monteiro (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

A moradora da área conta que a situação exige improviso “Se tu não conseguir fazer a comida antes das 11h, tu não consegue mais. A água vai embora e só volta às seis horas da tarde. E tem dias que nem isso”, relata Helena.

“Quem não tem caixa d’água em casa tem que encher balde, senão fica sem água pra nada. Já teve semana inteira sem cair uma gota na torneira”, afirmou.

Apesar da grande caixa d’água existente na região,a doméstica denuncia o desperdício de água próximo ao reservatório. “Cinco horas da manhã já tá jorrando água ali perto do posto. A pista fica toda molhada. É vazamento todo dia e a gente fica sem água em casa”, disse.

Helena pede por uma solução urgente para o abastecimento. “A gente tem que se programar pra tudo, até pra tomar banho. Não dá mais”, conclui.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que parte do bairro Maracangalha é abastecida pelo setor CDP, que está em obras para construção de uma Estação de Tratamento de Água, beneficiando cerca de 74 mil moradores. A Companhia orientou que registros de vazamentos podem ser feitos pelo 0800 0195 195, WhatsApp (91) 3122-7194 ou chat online em www.cosanpa.pa.gov.br.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)