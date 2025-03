Aposentado Heitor Lacerda reclama do lixão que vem se criando na rua São Francisco, em Belém

Moradores da Rua São Francisco entre Arciprestes Manoel Teodoro e Veiga Cabral reclamam da grande quantidade de lixo e entulhos jogados na via. Segundo o aposentado Heitor Lacerda, que mora próximo a área, diz que a sujeira vem atraindo roedores, além do mau cheiro.

O aposentado destaca que essa realidade é recente e tudo começou quando um morador do local colocou um container para colocar o entulho da obra do seu estabelecimento. “Só que algumas pessoas que não têm educação e se aproveitam para colocar lixo", comenta o aposentado.

Ele acrescenta que está preocupado com a realidade que vem se criando. O aposentado explica que o vizinho agiu correto em colocar o container para o despejo do entulho da obra, mas a população está se aproveitando e acumulando lixo. “Então, se esse material continuar aqui vai virar um grande lixão e isso está nos preocupando. Nós temos crianças que moram na vila. Tem o carro quando entra, passa nessa lixeira e vai levando para dentro a sujeira. A contaminação, bactérias”, pontua o aposentado.

Heitor Lacerda pede providências à Prefeitura de Belém para que a situação seja resolvida, já que essa não era a realidade da via.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.