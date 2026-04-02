Aposentada Bemvinda Melo alerta para buracos na rua Primeiro de Agosto, na Marambaia
A situação da via, que já era precária, piorou nos últimos meses por conta do alto fluxo de veículos
Há anos, os moradores da rua Primeiro de Agosto, na Marambaia, em Belém, convivem com a precariedade da via, que prejudica tanto condutores quanto pedestres. Alguns veículos pesados costumam descarregar no local para abastecer mercados e outros negócios nas proximidades. Segundo a aposentada Bemvinda Melo, o fluxo de veículos aumentou nos últimos meses, após a inauguração da Nova Rua da Marinha, piorando a situação dos buracos. O registro foi feito em 26 de março.
Dona Bemvinda é moradora da área desde o ano de 2003. Ela relata que os vizinhos sofrem com os buracos há anos, além da lama, que invade as casas. “E o que nós observamos é que depois da reforma da Rua da Marinha, a situação piorou, porque caminhões e outros carros grandes passaram a entrar na nossa rua para fazer um desvio por aqui”, diz.
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A área possui vários mercadinhos e outros negócios próximos, como restaurantes. Por conta disso, o local já era utilizado por caminhões e outros veículos para a descarga, mas agora o fluxo de veículos pesados se tornou ainda maior, já que a via se tornou um espaço para o desvio da Nova Rua da Marinha.
“Recentemente, mandei consertar a porta da minha rua e da minha vizinha, mas não adiantou. Com pouquíssimo tempo, a buraqueira voltou e nós tivemos a promessa de que pelo menos um tapa-buraco iam fazer aqui, mas não vieram. Continuamos sofrendo com esse lamaçal”, lamenta a aposentada.
Outras vias da Marambaia já estão pavimentadas e asfaltadas, mas a rua Primeiro de Agosto segue deixada de lado pelos órgãos responsáveis, segundo Bemvinda. “Inclusive, meu genro que veio de fora e chegou aqui pela primeira vez, disse que a minha casa era tão bonita, mas não ornava com a rua, a qual ele chamou de lamaçal”, finaliza.
A reportagem solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e aguarda retorno.
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