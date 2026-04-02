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Aposentada Bemvinda Melo alerta para buracos na rua Primeiro de Agosto, na Marambaia

A situação da via, que já era precária, piorou nos últimos meses por conta do alto fluxo de veículos

O Liberal
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A aposentada Bemvinda Melo, de 66 anos. (Foto: Reprodução | Raoni Joseph)

Há anos, os moradores da rua Primeiro de Agosto, na Marambaia, em Belém, convivem com a precariedade da via, que prejudica tanto condutores quanto pedestres. Alguns veículos pesados costumam descarregar no local para abastecer mercados e outros negócios nas proximidades. Segundo a aposentada Bemvinda Melo, o fluxo de veículos aumentou nos últimos meses, após a inauguração da Nova Rua da Marinha, piorando a situação dos buracos. O registro foi feito em 26 de março.

Dona Bemvinda é moradora da área desde o ano de 2003. Ela relata que os vizinhos sofrem com os buracos há anos, além da lama, que invade as casas. “E o que nós observamos é que depois da reforma da Rua da Marinha, a situação piorou, porque caminhões e outros carros grandes passaram a entrar na nossa rua para fazer um desvio por aqui”, diz.

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A área possui vários mercadinhos e outros negócios próximos, como restaurantes. Por conta disso, o local já era utilizado por caminhões e outros veículos para a descarga, mas agora o fluxo de veículos pesados se tornou ainda maior, já que a via se tornou um espaço para o desvio da Nova Rua da Marinha.

“Recentemente, mandei consertar a porta da minha rua e da minha vizinha, mas não adiantou. Com pouquíssimo tempo, a buraqueira voltou e nós tivemos a promessa de que pelo menos um tapa-buraco iam fazer aqui, mas não vieram. Continuamos sofrendo com esse lamaçal”, lamenta a aposentada.

Outras vias da Marambaia já estão pavimentadas e asfaltadas, mas a rua Primeiro de Agosto segue deixada de lado pelos órgãos responsáveis, segundo Bemvinda. “Inclusive, meu genro que veio de fora e chegou aqui pela primeira vez, disse que a minha casa era tão bonita, mas não ornava com a rua, a qual ele chamou de lamaçal”, finaliza.

A reportagem solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e aguarda retorno.

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