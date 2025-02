Ajudante de pedreiro Wagner Vaz denuncia poste inclinado há quase dois anos no Maracangalha

O ajudante de pedreiro Wagner Vaz, de 41 anos, morador do Conjunto Paraíso dos Pássaros, no bairro Maracangalha, em Belém, denuncia a situação de um poste inclinado em frente à sua residência, localizada na Quadra 26. Segundo ele, o poste ficou danificado após duas batidas de ônibus e, mesmo após quase dois anos, permanece na mesma condição. A estrutura preocupa Wagner e sua família, que temem que ela caia sobre a casa ou sobre a frutaria onde sua mãe trabalha.

“Esse poste aqui tá quase fazendo dois anos assim. Tá segurado só pelo fio”, relata Wagner. Ele explica que a inclinação foi causada por colisões de ônibus que passam rente à esquina. “Já foram dois ônibus que bateram aqui. Eles passam dobrando bem rente aqui. Mas o poste continua assim”, acrescenta.

Ajudante de pedreiro Wagner Vaz, denunciante (Reprodução: Bruno Macedo)

O morador afirma que já procurou ajuda para resolver a situação, mas não obteve resposta. “Nós procuramos a Equatorial, e nada foi resolvido. Já fomos duas vezes lá e nada foi resolvido ainda”, denuncia. Apesar de não terem ido ao local, segundo Wagner, a empresa responsável já está ciente do problema. “Cada vez que o ônibus dobra, o poste treme. Parece que pode virar. Espero que deem um jeito nisso daqui antes que aconteça um desastre”, diz, destacando o medo de um terceiro acidente.

Em nota, a Equatorial Pará informou que nesta quarta-feira (19) enviará uma equipe ao local para levantar a necessidade de material para substituição da estrutura, além de programar a manutenção corretiva.

A Redação Integrada de O LIBERAL também entrou em contato com a antiga Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), agora Secretaria de Obras e Infraestrutura (Seinfra), para verificar quais providências podem ser tomadas para solucionar o problema relatado, e aguarda um retorno.

