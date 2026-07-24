Roblox anuncia ferramenta que cria jogos com IA a partir de comandos de texto

Novo recurso 'Build' permitirá desenvolver games diretamente pelo celular, sem necessidade de programação; lançamento começa em fase de testes no fim de julho

Criar um videogame sempre exigiu conhecimentos em programação, mas isso pode estar prestes a mudar. A plataforma anunciou um novo recurso chamado "Build", que permitirá aos usuários criar jogos completos utilizando apenas comandos de texto, sem escrever uma única linha de código e diretamente pelo celular.

A ferramenta funciona de forma simples: basta descrever o tipo de jogo desejado para que a inteligência artificial gere uma versão inicial da experiência. Ao digitar, por exemplo, "quero um jogo de aventura aconchegante ambientado numa floresta densa", o sistema cria um protótipo jogável que pode ser editado, aprimorado e compartilhado com outros usuários.

Segundo o Roblox, o Build utiliza uma combinação de modelos de inteligência artificial proprietários e tecnologias de código aberto para desenvolver praticamente todos os elementos do jogo. Além do cenário e do estilo visual, a IA também cria personagens, mecânicas, efeitos sonoros e demais componentes necessários para a experiência.

A novidade amplia a tendência de ferramentas baseadas em inteligência artificial capazes de transformar descrições em conteúdos prontos. Se antes esse conceito estava restrito à geração de textos e imagens, agora passa a alcançar também o desenvolvimento de jogos. Não à toa, o impacto da IA e das plataformas no futuro digital tem sido tema de análises que tentam antecipar até onde essa transformação vai chegar.

O Build entra em fase de testes públicos (alpha) a partir de 28 de julho. Inicialmente, o acesso será limitado a usuários da Nova Zelândia com idade mínima de 9 anos e verificação de idade concluída. Apenas usuários com 16 anos ou mais poderão publicar suas criações para jogadores de outros países.

A empresa também informou que a ferramenta contará com uma versão gratuita, além de planos pagos, seguindo uma estratégia de lançamento gradual para avaliar o desempenho do recurso antes da expansão global.

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O Roblox, porém, não é a única empresa investindo nesse segmento. Google, Microsoft e Tencent também desenvolvem tecnologias voltadas à criação automática de jogos por inteligência artificial, em uma disputa que vem ganhando força na indústria de tecnologia. Esse avanço acompanha o crescente investimento das grandes empresas em infraestrutura de IA, como mostra o acordo multibilionário entre Meta e Amazon para uso de chips.

A nova ferramenta faz parte de uma estratégia mais ampla da plataforma. Nos últimos meses, o Roblox apresentou projetos voltados à geração automática de objetos em 3D, assistentes virtuais para desenvolvedores e sistemas capazes de criar cenários tridimensionais completos a partir de comandos de texto.

Apesar do avanço tecnológico, a novidade também levanta questionamentos dentro da indústria. Desenvolvedores temem que a facilidade para produzir jogos provoque um aumento significativo de títulos repetitivos e de baixa qualidade, fenômeno conhecido como "AI slop". Outro ponto de preocupação é o impacto da inteligência artificial sobre o mercado de trabalho, já que conteúdos gerados automaticamente podem competir diretamente com produções feitas por profissionais.

Esse desconforto tem respaldo. Como noticiou a TechCrunch, uma pesquisa recente da Game Developers Conference apontou que 52% dos profissionais da indústria acreditam que a IA generativa está tendo um impacto negativo no setor. É um sinal de que a IA também redesenha o mercado de trabalho — tema que se reflete até na área de tecnologia, que reúne concursos com remuneração de até R$ 19,7 mil.

Para minimizar esse problema, o Roblox afirma que os jogos criados com inteligência artificial serão avaliados pelos mesmos critérios aplicados aos demais títulos da plataforma. O principal indicador continuará sendo a retenção dos jogadores: quanto maior o engajamento, maior a visibilidade dentro do sistema de recomendações.

Segundo a empresa, os mecanismos de descoberta privilegiam conteúdos capazes de manter o interesse do público ao longo do tempo, reduzindo as chances de que jogos de baixa qualidade ocupem espaço de destaque. A proposta, segundo o Roblox, é acelerar o processo de criação sem comprometer o padrão dos conteúdos oferecidos.

O lançamento do Build reforça a expansão da inteligência artificial para diferentes áreas da economia e da tecnologia. A ferramenta acompanha um movimento que já alcança setores como educação e desenvolvimento profissional. Recentemente, o Google destinou R$ 5 milhões para capacitar professores de escolas públicas em IA. E o alcance vai além dos jogos tradicionais: a IA também reforça a experiência em segmentos como o de cassino online, da personalização de plataformas às mesas de cassino ao vivo — sempre atuando na experiência, não no resultado das partidas.

Além do Build, o Roblox informou que trabalha em novos agentes de inteligência artificial capazes de auxiliar criadores na fase de testes dos jogos e na análise de dados de desempenho. A expectativa é que essas ferramentas sejam disponibilizadas nos próximos meses, ampliando ainda mais o uso da IA dentro da plataforma.