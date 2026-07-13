Área de tecnologia reúne concursos no Brasil com remuneração de até R$ 19,7 mil

Com a demanda crescente por profissionais de tecnologia no serviço público, diversos concursos em todo o país avançam nas etapas de preparação e devem ter editais publicados nos próximos meses. Há seleções com bancas já definidas, comissões formadas e autorizações concedidas para cargos na área de Tecnologia da Informação (TI), contemplando oportunidades de níveis médio, técnico e superior. As remunerações previstas chegam a R$ 19.793,26, além da formação de cadastro de reserva em parte dos certames.

O Pará concentra algumas parte das oportunidades previstas para quem busca uma vaga na área de Tecnologia. Entre os certames mais adiantados está o do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), que já tem banca contratada e prevê duas vagas, além de cadastro de reserva, para o cargo de Técnico em Gestão de Informática, com salário de R$ 3.518,84.

Também no estado, o Instituto de Metrologia do Pará (Imetropará) definiu a banca organizadora para o concurso que ofertará três vagas, além de cadastro de reserva, para os cargos de Assistente de Informática e Técnico em Gestão de Informática. As remunerações variam entre R$ 1.419,65 e R$ 3.104,35, conforme o cargo. Já a Agência de Transporte Metropolitano do Pará terá duas vagas para Analista de Tecnologia da Informação, com salário inicial de R$ 3.436,27.

Em outros estados

Fora do estado, também há outros concursos em vista. A Prefeitura de Curitiba definiu o Instituto AOCP como banca organizadora para o concurso de Analista de Tecnologia da Informação, com remuneração inicial de R$ 4.999,55. Em Porto Alegre (RS), a Fundatec será responsável pelo certame para Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação, enquanto a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (Caer-RR) já escolheu a banca para o concurso de Analista de Banco de Dados.

Entre os concursos com salários mais elevados, estão o da Controladoria-Geral do Estado do Amazonas (CGE-AM), que prevê cinco vagas para Auditor de Controle Interno – Tecnologia da Informação, com remuneração de R$ 13.700, e o do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), previsto para ofertar dez vagas, além de cadastro de reserva, para auditores na área de TI, com salário inicial de R$ 19.793,26.

Além desses, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) e a Autarquia de Urbanização do Recife (URB Recife) também já definiram a banca organizadora do concurso. O certame prevê oportunidades para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação e Assistente Técnico de Tecnologia da Informação, destinadas a candidatos de níveis técnico e superior. Os salários variam de R$ 3.200 a R$ 6 mil.

Preparação de editais

Outros órgãos seguem avançando na preparação de novos editais. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) já possui autorização para realizar concurso para o cargo de Auditor de Controle Externo – Tecnologia da Informação, com remuneração inicial de R$ 11.534,07.

Já a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) também recebeu autorização para abrir seleção para Analista de Tecnologia da Informação, enquanto a Câmara Municipal de Florianópolis (SC) formou comissão para o concurso de Programador de Computador, que contará com uma vaga e salário de R$ 2.832,42. Esses avanços indicam que novos editais na área de TI devem ser publicados nos próximos meses em diferentes regiões do país.

Veja os concursos na área de Tecnologia da Informação (TI) em todo o Brasil

* Prefeitura de Porto Alegre (RS)

Status: banca definida (Fundatec)

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação

Formação: nível superior

Vagas: a definir

Salário: a definir

* Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (CAER-RR)

Status: banca definida (Ajuri/UFRR)

Cargo: Analista de Banco de Dados

Formação: nível superior

Vagas: 1

Salário: a definir

* Prefeitura de Curitiba (PR)

Status: banca definida (Instituto AOCP)

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação – TI

Formação: a definir

Vagas: a definir

Salário: R$ 4.999,55

* Instituto de Terras do Pará (Iterpa)

Status: banca contratada (AOCP)

Cargo: Técnico em Gestão de Informática

Formação: nível superior

Vagas: 2 + CR

Salário: R$ 3.518,84

* Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imetro Pará)

Status: banca contratada (CETAP)

Cargos: Assistente de Informática e Técnico em Gestão de Informática

Formação: níveis médio e superior

Vagas: 3 + CR

Salário: de R$ 1.419,65 a R$ 3.104,35

* Agência de Transporte Metropolitano do Pará

Status: banca definida (Consulplan)

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação

Formação: nível superior

Vagas: 2

Salário: R$ 3.436,27

* URB Recife / EMLURB Recife

Status: banca definida (IBFC)

Cargos: Analista de Tecnologia da Informação e Assistente Técnico de Tecnologia da Informação

Formação: níveis técnico e superior

Vagas: 6

Salário: R$ 3.200,00 e R$ 6.000,00

* Câmara de Florianópolis (SC)

Status: comissão formada

Cargo: Programador de Computador

Formação: nível superior

Vagas: 1

Salário: R$ 2.832,42

* Controladoria Geral do Estado do Amazonas (CGE-AM)

Status: comissão formada / edital até junho

Cargo: Auditor de Controle Interno – Tecnologia da Informação

Formação: nível superior

Vagas: 5

Salário: R$ 13.700,00

* Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb)

Status: autorizado

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação

Formação: nível superior

Vagas: a definir

Salário: a definir

* Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM)

Status: autorizado

Cargo: Auditor de Controle Externo – TI

Formação: nível superior

Vagas: a definir

Salário: R$ 11.534,07

Previstos

* Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ)

Status: nova banca em breve

Cargos:

Auditor – Área de Controle Externo – Tecnologia da Informação

Auditor – Área Organizacional – Tecnologia da Informação

Formação: nível superior

Vagas: 10 + CR

Salário: R$ 19.793,26