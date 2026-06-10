Google destinará R$ 5 milhões para capacitar professores de escolas públicas em IA

O Google anunciou nesta quarta-feira (10), durante o evento Google for Brasil, em São Paulo, um investimento de aproximadamente R$ 5 milhões para capacitar professores de escolas públicas em inteligência artificial. O recurso será destinado à expansão do programa Experience AI no Brasil, iniciativa desenvolvida pela Google DeepMind em parceria com a Raspberry Pi Foundation.

A ação será viabilizada por meio do Google.org, braço filantrópico da empresa, e contará com parceria da Sincroniza Educação. A expectativa é capacitar cerca de 16 mil professores da rede pública para trabalhar temas relacionados à inteligência artificial em sala de aula.

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Segundo o Google, o objetivo é preparar educadores não apenas para ensinar conceitos técnicos da tecnologia, mas também para abordar questões como ética, responsabilidade e uso consciente de ferramentas de IA.

O anúncio foi realizado por Lila Ibrahim, Chief AI Readiness Officer da Google DeepMind, durante sua primeira visita ao Brasil.

“Ainda estamos na fase inicial de entender como a IA moldará o nosso mundo e, por isso, preparar a sociedade é tão importante quanto desenvolver a própria tecnologia. Os professores estão no centro dessa preparação”, afirmou a executiva.

Histórico

O programa Experience AI já foi adotado em 160 países e, segundo o Google, capacitou mais de 46,5 mil professores em todo o mundo. Em 2025, a iniciativa recebeu o Prêmio UNESCO Rei Hamad Bin Isa Al-Khalifa pelo uso inovador de tecnologias na educação.

Para a expansão no Brasil, o conteúdo foi adaptado à realidade do país e abordará desde conceitos básicos sobre inteligência artificial até temas relacionados ao uso responsável da tecnologia, alfabetização midiática e IA generativa.

Os materiais oferecidos aos professores incluem planos de aula, apresentações, vídeos e atividades práticas voltadas ao ambiente escolar.

Bolsas

Durante o evento, o Google também anunciou a oferta de 110 mil bolsas gratuitas para os Certificados Profissionais do Google, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Os cursos são realizados de forma on-line pela plataforma Coursera e não exigem experiência prévia ou formação específica. Segundo a empresa, as inscrições já estão abertas.

Entre as novidades desta edição está o Certificado Profissional de Inteligência Artificial do Google, voltado ao aprendizado de engenharia de prompts e ao desenvolvimento de projetos utilizando ferramentas como Gemini e NotebookLM.

Empreendedores

Outra iniciativa apresentada foi o programa “Negócio em dIA”, criado em parceria com o Sebrae, Itaú Unibanco e a plataforma Tera.

A proposta é capacitar 1 milhão de micro e pequenos empreendedores em inteligência artificial ao longo de um ano. O treinamento será oferecido por meio de conteúdos acessados pelo celular e abordará temas como criação de conteúdo, marketing digital, gestão financeira, automação de processos e fortalecimento da presença digital dos negócios.

Capacitação

O Google Cloud também anunciou a ampliação de sua meta de formação profissional no país. Após assumir o compromisso de capacitar 1 milhão de brasileiros em inteligência artificial, a empresa informou que pretende agora alcançar 3 milhões de pessoas nos próximos anos por meio de cursos, certificações e programas de treinamento.

A empresa confirmou ainda uma nova edição do Capacita+, iniciativa voltada ao ensino de tecnologias de nuvem e inteligência artificial. O evento ocorrerá em 25 de setembro, durante o Google Cloud Summit Brasil, em São Paulo.

Em 2025, o programa entrou para o Guinness World Records ao reunir mais de 200 mil estudantes e profissionais em uma aula híbrida sobre inteligência artificial realizada em um único dia.