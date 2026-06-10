Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

YouTube lança assistente de IA em português para ajudar criadores a analisar canais

Nova ferramenta permite consultar métricas, resumir comentários e desenvolver roteiros diretamente no YouTube Studio

Gabriel da Mota, de São Paulo
fonte

Uma das funções anunciadas é a capacidade de resumir comentários publicados pelos espectadores. (Gabriel da Mota / De São Paulo)

Entender o que funciona em um vídeo, identificar as principais reclamações da audiência e transformar ideias em novos conteúdos são tarefas que costumam consumir horas da rotina de criadores digitais. O YouTube anunciou nesta quarta-feira (10), durante o evento Google for Brasil, em São Paulo, uma nova ferramenta de inteligência artificial criada para assumir parte desse trabalho.

Batizado de “Pergunte ao Studio”, o recurso funciona dentro do YouTube Studio e permite que criadores conversem com a plataforma para analisar métricas, resumir comentários enviados pelo público e receber apoio na elaboração de roteiros e ideias para vídeos.

Veja mais

image Gemini chega ao Chrome no Brasil e transforma navegador em assistente pessoal
Usuários poderão resumir conteúdos, comparar informações e acessar serviços do Google sem trocar de abas

image Google Maps passa a responder perguntas e sugerir roteiros com ajuda de IA
Novo recurso permite conversar com o aplicativo para encontrar restaurantes, atrações e atividades de forma personalizada

Disponível em português na versão para computador do YouTube Studio, a ferramenta pode ser acessada na área de análises do canal. Por meio de perguntas em linguagem natural, os usuários conseguem solicitar explicações sobre indicadores de desempenho sem precisar interpretar gráficos e relatórios mais complexos.

Segundo o YouTube, a inteligência artificial foi desenvolvida para transformar dados em respostas mais simples e acionáveis. Em vez de apenas exibir números, o sistema ajuda os criadores a compreender tendências, identificar conteúdos com melhor desempenho e encontrar oportunidades para os próximos vídeos.

Análises

Uma das funções anunciadas é a capacidade de resumir comentários publicados pelos espectadores. A ferramenta consegue analisar grandes volumes de mensagens e destacar temas recorrentes, elogios, críticas e sugestões apresentados pela audiência.

Na prática, isso permite que criadores acompanhem a percepção do público sem precisar ler individualmente milhares de comentários em vídeos de grande alcance.

Além da análise de audiência, o recurso também poderá auxiliar na criação de conteúdo. Os usuários poderão enviar rascunhos de ideias ou roteiros para receber sugestões de aprimoramento baseadas nas práticas recomendadas da plataforma.

As propostas consideradas relevantes poderão ser armazenadas na área de inspiração do YouTube Studio para consultas futuras.

“As ferramentas de inteligência artificial do YouTube são desenhadas para dar apoio à criatividade e facilitar o trabalho e a rotina dos nossos criadores. O ‘Pergunte ao Studio’ é um ótimo exemplo dessa filosofia ao oferecer aos criadores as respostas que eles precisam para tomar decisões estratégicas mais rápidas e direcionadas”, afirmou o gerente sênior de marketing de produto do YouTube para a América Latina, Max Oliveira.

Crescimento

O anúncio ocorre em um momento de expansão da economia criativa ligada à plataforma no Brasil. Durante o evento, o YouTube apresentou dados de um estudo da Oxford Economics que apontam o impacto econômico do ecossistema de criadores no país.

Segundo o levantamento, referente a 2025, o YouTube contribuiu com mais de R$ 6 bilhões para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e ajudou a sustentar mais de 150 mil empregos equivalentes a tempo integral.

Os números também mostram o crescimento da produção de conteúdo nacional. Até dezembro de 2025, mais de 4,5 mil canais brasileiros haviam ultrapassado a marca de 1 milhão de inscritos. Outros 45 mil superaram 100 mil seguidores, enquanto cerca de 250 mil alcançaram mais de 10 mil inscritos.

Para a empresa, o avanço dessas comunidades reforça a necessidade de oferecer ferramentas que auxiliem criadores a administrar audiências cada vez maiores e volumes crescentes de informações.

“O YouTube é hoje um espaço onde a paixão se transforma em negócio e impacto real. Os números gerados pelo nosso ecossistema criativo refletem histórias de brasileiros que encontraram na plataforma uma maneira de empreender e mudar suas realidades”, afirmou o head de responsabilidade do YouTube no Brasil, Eduardo Brandini.

Disponibilidade

O “Pergunte ao Studio” já está disponível para criadores brasileiros que utilizam a versão para computador do YouTube Studio. Segundo o YouTube, as interações realizadas com a inteligência artificial seguem as regras de privacidade e segurança adotadas pela plataforma.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

youtube studio

inteligência artificial

criadores de conteúdo

google for brasil
Tecnologia e Mercado
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda