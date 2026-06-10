YouTube lança assistente de IA em português para ajudar criadores a analisar canais

Entender o que funciona em um vídeo, identificar as principais reclamações da audiência e transformar ideias em novos conteúdos são tarefas que costumam consumir horas da rotina de criadores digitais. O YouTube anunciou nesta quarta-feira (10), durante o evento Google for Brasil, em São Paulo, uma nova ferramenta de inteligência artificial criada para assumir parte desse trabalho.

Batizado de “Pergunte ao Studio”, o recurso funciona dentro do YouTube Studio e permite que criadores conversem com a plataforma para analisar métricas, resumir comentários enviados pelo público e receber apoio na elaboração de roteiros e ideias para vídeos.

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Disponível em português na versão para computador do YouTube Studio, a ferramenta pode ser acessada na área de análises do canal. Por meio de perguntas em linguagem natural, os usuários conseguem solicitar explicações sobre indicadores de desempenho sem precisar interpretar gráficos e relatórios mais complexos.

Segundo o YouTube, a inteligência artificial foi desenvolvida para transformar dados em respostas mais simples e acionáveis. Em vez de apenas exibir números, o sistema ajuda os criadores a compreender tendências, identificar conteúdos com melhor desempenho e encontrar oportunidades para os próximos vídeos.

Análises

Uma das funções anunciadas é a capacidade de resumir comentários publicados pelos espectadores. A ferramenta consegue analisar grandes volumes de mensagens e destacar temas recorrentes, elogios, críticas e sugestões apresentados pela audiência.

Na prática, isso permite que criadores acompanhem a percepção do público sem precisar ler individualmente milhares de comentários em vídeos de grande alcance.

Além da análise de audiência, o recurso também poderá auxiliar na criação de conteúdo. Os usuários poderão enviar rascunhos de ideias ou roteiros para receber sugestões de aprimoramento baseadas nas práticas recomendadas da plataforma.

As propostas consideradas relevantes poderão ser armazenadas na área de inspiração do YouTube Studio para consultas futuras.

“As ferramentas de inteligência artificial do YouTube são desenhadas para dar apoio à criatividade e facilitar o trabalho e a rotina dos nossos criadores. O ‘Pergunte ao Studio’ é um ótimo exemplo dessa filosofia ao oferecer aos criadores as respostas que eles precisam para tomar decisões estratégicas mais rápidas e direcionadas”, afirmou o gerente sênior de marketing de produto do YouTube para a América Latina, Max Oliveira.

Crescimento

O anúncio ocorre em um momento de expansão da economia criativa ligada à plataforma no Brasil. Durante o evento, o YouTube apresentou dados de um estudo da Oxford Economics que apontam o impacto econômico do ecossistema de criadores no país.

Segundo o levantamento, referente a 2025, o YouTube contribuiu com mais de R$ 6 bilhões para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e ajudou a sustentar mais de 150 mil empregos equivalentes a tempo integral.

Os números também mostram o crescimento da produção de conteúdo nacional. Até dezembro de 2025, mais de 4,5 mil canais brasileiros haviam ultrapassado a marca de 1 milhão de inscritos. Outros 45 mil superaram 100 mil seguidores, enquanto cerca de 250 mil alcançaram mais de 10 mil inscritos.

Para a empresa, o avanço dessas comunidades reforça a necessidade de oferecer ferramentas que auxiliem criadores a administrar audiências cada vez maiores e volumes crescentes de informações.

“O YouTube é hoje um espaço onde a paixão se transforma em negócio e impacto real. Os números gerados pelo nosso ecossistema criativo refletem histórias de brasileiros que encontraram na plataforma uma maneira de empreender e mudar suas realidades”, afirmou o head de responsabilidade do YouTube no Brasil, Eduardo Brandini.

Disponibilidade

O “Pergunte ao Studio” já está disponível para criadores brasileiros que utilizam a versão para computador do YouTube Studio. Segundo o YouTube, as interações realizadas com a inteligência artificial seguem as regras de privacidade e segurança adotadas pela plataforma.