Google Maps passa a responder perguntas e sugerir roteiros com ajuda de IA

Escolher um restaurante para um encontro, descobrir um café tranquilo para trabalhar ou montar um roteiro turístico pode deixar de exigir várias pesquisas separadas. O Google anunciou nesta quarta-feira (10), durante o evento Google for Brasil, em São Paulo, o “Pergunte ao Maps”, novo recurso de inteligência artificial que transforma o aplicativo em uma espécie de assistente capaz de responder perguntas em linguagem natural e sugerir opções de acordo com o contexto de cada usuário.

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A novidade permite fazer buscas mais detalhadas do que as pesquisas tradicionais por palavras-chave. Em vez de procurar apenas por categorias genéricas, o usuário poderá conversar com o aplicativo e pedir sugestões específicas, como restaurantes vegetarianos próximos ao trabalho, locais com arquitetura histórica para visitar ou ideias de passeios para um determinado período do dia. As respostas são apresentadas em formato de conversa e acompanhadas das recomendações exibidas diretamente no mapa.

Segundo o Google, a ferramenta combina a base de dados do Maps com os modelos de inteligência artificial Gemini para interpretar pedidos mais complexos e apresentar resultados mais relevantes para cada situação.

Como funciona

Nos bastidores, o recurso cruza as informações já disponíveis no Google Maps com a capacidade da inteligência artificial de compreender intenções e contextos. O sistema utiliza dados cadastrados na plataforma, incluindo avaliações, fotografias, horários de funcionamento e informações fornecidas pelos próprios estabelecimentos.

De acordo com a empresa, o Google Maps reúne informações sobre mais de 300 milhões de locais em todo o mundo e recebe contribuições de mais de 500 milhões de usuários. Esse conjunto de dados serve como base para que a IA faça recomendações e organize sugestões de acordo com o pedido realizado.

A personalização também faz parte da experiência. O recurso poderá considerar preferências registradas pelo usuário, como pesquisas anteriores, locais salvos e hábitos de navegação dentro da plataforma.

Na prática, isso significa que duas pessoas podem receber respostas diferentes para a mesma pergunta. As sugestões passam a levar em conta não apenas a busca feita naquele momento, mas também os interesses demonstrados ao longo do uso do aplicativo.

Integração

Depois de receber uma recomendação, o usuário poderá continuar a jornada sem sair do Maps. Entre as opções disponíveis estão salvar locais em listas, compartilhar sugestões com amigos, iniciar a navegação até o destino e, em alguns casos, realizar reservas em restaurantes parceiros.

Durante a apresentação do recurso, o Google afirmou que o objetivo é reduzir o tempo gasto pesquisando em diferentes sites, aplicativos e plataformas antes de decidir para onde ir.

Além da navegação

A aposta da empresa é ampliar o papel do Maps para além da navegação e da consulta de endereços. Com a inteligência artificial, o aplicativo passa a funcionar também como uma ferramenta de descoberta, capaz de sugerir destinos, criar roteiros e adaptar recomendações aos hábitos de cada usuário.

O Pergunte ao Maps começa a ser liberado nesta semana para um grupo de Local Guides, programa que reúne os usuários mais ativos da plataforma. Segundo o Google, a expectativa é que a ferramenta esteja disponível para todos os usuários brasileiros nas próximas semanas.