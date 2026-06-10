Google permitirá reservar mesas em restaurantes diretamente pela Busca

Escolher um restaurante para jantar costuma envolver várias etapas: pesquisar opções, comparar avaliações, verificar disponibilidade e, muitas vezes, entrar em contato com o estabelecimento para garantir uma mesa. O Google quer concentrar todo esse processo em um único lugar. Durante o evento Google for Brasil, realizado nesta quarta-feira (10), em São Paulo, a empresa anunciou uma nova ferramenta que permitirá fazer reservas diretamente pela Busca usando inteligência artificial.

A novidade será integrada ao Modo IA da Busca e permitirá que os usuários pesquisem e agendem mesas sem precisar acessar outros sites ou fazer ligações telefônicas. O lançamento está previsto para as próximas semanas no Brasil.

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A ferramenta poderá ser utilizada por meio de comandos em linguagem natural. O usuário poderá informar preferências como horário, tipo de ambiente, localização ou restrições alimentares para receber sugestões compatíveis com o que procura.

Segundo o Google, a inteligência artificial consultará em tempo real a disponibilidade dos estabelecimentos parceiros e apresentará as opções disponíveis. Depois de escolher o restaurante, o usuário poderá concluir a reserva diretamente na página de resultados.

Como funciona

O processo acontece dentro da própria Busca. Em vez de alternar entre diferentes páginas, aplicativos e plataformas de reserva, o usuário poderá fazer todo o procedimento em uma única conversa com a inteligência artificial.

Durante a apresentação da novidade, o Google explicou que o sistema foi desenvolvido para reunir em um único fluxo as etapas de pesquisa, comparação e agendamento, reduzindo o tempo necessário para encontrar e reservar uma mesa.

Para viabilizar a funcionalidade, a empresa integrou a Busca às plataformas de reservas Tagme e Get In, responsáveis pelo gerenciamento de mesas em parte dos restaurantes participantes.

Diretor de parcerias para Busca e Gemini do Google Brasil, Leandro Esposito, durante a apresentação do novo recurso (Gabriel da Mota / O Liberal)

“Essa agilidade beneficia as duas pontas: o consumidor ganha facilidade, velocidade e exatidão em suas reservas, e os estabelecimentos amplificam o engajamento, resultando em um aumento de reservas”, afirmou o diretor de parcerias para Busca e Gemini do Google Brasil, Leandro Esposito.

Mudanças em curso

A novidade faz parte de um movimento mais amplo do Google para transformar a Busca em uma ferramenta capaz de executar tarefas, e não apenas localizar informações.

De acordo com a empresa, as consultas realizadas por meio do Modo IA já são mais detalhadas do que as pesquisas tradicionais. Os comandos enviados pelos usuários nesse formato costumam ser de duas a três vezes mais longos, permitindo pedidos mais específicos e contextualizados.

Na prática, isso significa que a inteligência artificial passa a compreender melhor as intenções por trás das buscas e pode assumir etapas que antes dependiam da navegação por diferentes páginas. Reservar uma mesa, por exemplo, deixa de ser apenas o resultado de uma pesquisa e passa a ser uma ação concluída dentro da própria plataforma.

Disponibilidade

A nova ferramenta começa a ser liberada nas próximas semanas para usuários brasileiros por meio do Modo IA da Busca. Segundo o Google, o recurso estará integrado às plataformas Tagme e Get In, parceiras responsáveis pelo sistema de reservas dos restaurantes participantes.