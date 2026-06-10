Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

Gemini chega ao Chrome no Brasil e transforma navegador em assistente pessoal

Usuários poderão resumir conteúdos, comparar informações e acessar serviços do Google sem trocar de abas

Gabriel da Mota / De São Paulo
fonte

Um dos principais diferenciais da atualização é a integração do Gemini com outros serviços do Google, como Gmail, Agenda, Maps e YouTube. (Gabriel da Mota / De São Paulo)

Quem costuma abrir várias abas para pesquisar, comparar preços, responder e-mails ou organizar compromissos poderá fazer tudo isso de forma diferente nos próximos dias. O Google anunciou nesta quarta-feira (10) a chegada do Gemini ao Chrome no Brasil, integrando recursos de inteligência artificial diretamente ao navegador.

A novidade permite que o usuário converse com a IA sem sair da página que está acessando. Entre as funções apresentadas pela empresa estão a capacidade de resumir textos, responder perguntas sobre conteúdos exibidos na tela, organizar informações de diferentes sites e auxiliar na redação de mensagens.

Veja mais

image Google permitirá reservar mesas em restaurantes diretamente pela Busca
Novo recurso usa inteligência artificial para pesquisar horários disponíveis e concluir reservas sem sair da página de resultados

image Google Maps passa a responder perguntas e sugerir roteiros com ajuda de IA
Novo recurso permite conversar com o aplicativo para encontrar restaurantes, atrações e atividades de forma personalizada

O anúncio foi feito durante o evento Google for Brasil, em São Paulo, e marca mais um passo da companhia na disputa pelo mercado de inteligência artificial, que se tornou um dos segmentos mais estratégicos da indústria de tecnologia nos últimos anos.

“O navegador é onde trabalhamos, aprendemos e nos conectamos. Para evitar que tarefas complexas atrasem o dia a dia, reimaginamos o Chrome com IA integrada para ajudar as pessoas a encontrar e entender informações de forma muito mais rápida”, diz a diretora de produto do Chrome, Charmaine D’Silva.

O que muda?

Segundo o Google, um dos principais diferenciais da atualização é a integração do Gemini com outros serviços da empresa, como Gmail, Agenda, Maps e YouTube.

Na prática, o usuário poderá solicitar resumos de vídeos, pedir ajuda para redigir mensagens de e-mail ou reunir informações encontradas em diferentes páginas abertas ao mesmo tempo. A proposta é reduzir a necessidade de alternar constantemente entre aplicativos e abas durante a navegação.

Outra função anunciada é a capacidade de cruzar dados de várias páginas simultaneamente. A ferramenta poderá, por exemplo, auxiliar na comparação de preços, organização de pesquisas e planejamento de viagens.

Geração de imagens

O pacote também inclui a integração do Nano Banana 2, tecnologia de edição de imagens baseada em inteligência artificial.

Segundo a empresa, será possível modificar imagens utilizando apenas comandos de texto diretamente no navegador. Entre os exemplos apresentados está a visualização de móveis e objetos em ambientes antes da compra, sem a necessidade de recorrer a programas específicos de edição.

Segurança

O Google afirma que ações consideradas sensíveis continuarão dependendo da autorização do usuário. Atividades como envio de e-mails ou criação de eventos na agenda exigirão confirmação antes da execução.

Inicialmente, os recursos estarão disponíveis para computadores e dispositivos com sistema iOS. A expansão para aparelhos Android deve ocorrer nos próximos meses.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

gemini

inteligência artificial

navegador chrome

google for brasil
Tecnologia e Mercado
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda