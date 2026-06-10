Gemini chega ao Chrome no Brasil e transforma navegador em assistente pessoal

Quem costuma abrir várias abas para pesquisar, comparar preços, responder e-mails ou organizar compromissos poderá fazer tudo isso de forma diferente nos próximos dias. O Google anunciou nesta quarta-feira (10) a chegada do Gemini ao Chrome no Brasil, integrando recursos de inteligência artificial diretamente ao navegador.

A novidade permite que o usuário converse com a IA sem sair da página que está acessando. Entre as funções apresentadas pela empresa estão a capacidade de resumir textos, responder perguntas sobre conteúdos exibidos na tela, organizar informações de diferentes sites e auxiliar na redação de mensagens.

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O anúncio foi feito durante o evento Google for Brasil, em São Paulo, e marca mais um passo da companhia na disputa pelo mercado de inteligência artificial, que se tornou um dos segmentos mais estratégicos da indústria de tecnologia nos últimos anos.

“O navegador é onde trabalhamos, aprendemos e nos conectamos. Para evitar que tarefas complexas atrasem o dia a dia, reimaginamos o Chrome com IA integrada para ajudar as pessoas a encontrar e entender informações de forma muito mais rápida”, diz a diretora de produto do Chrome, Charmaine D’Silva.

O que muda?

Segundo o Google, um dos principais diferenciais da atualização é a integração do Gemini com outros serviços da empresa, como Gmail, Agenda, Maps e YouTube.

Na prática, o usuário poderá solicitar resumos de vídeos, pedir ajuda para redigir mensagens de e-mail ou reunir informações encontradas em diferentes páginas abertas ao mesmo tempo. A proposta é reduzir a necessidade de alternar constantemente entre aplicativos e abas durante a navegação.

Outra função anunciada é a capacidade de cruzar dados de várias páginas simultaneamente. A ferramenta poderá, por exemplo, auxiliar na comparação de preços, organização de pesquisas e planejamento de viagens.

Geração de imagens

O pacote também inclui a integração do Nano Banana 2, tecnologia de edição de imagens baseada em inteligência artificial.

Segundo a empresa, será possível modificar imagens utilizando apenas comandos de texto diretamente no navegador. Entre os exemplos apresentados está a visualização de móveis e objetos em ambientes antes da compra, sem a necessidade de recorrer a programas específicos de edição.

Segurança

O Google afirma que ações consideradas sensíveis continuarão dependendo da autorização do usuário. Atividades como envio de e-mails ou criação de eventos na agenda exigirão confirmação antes da execução.

Inicialmente, os recursos estarão disponíveis para computadores e dispositivos com sistema iOS. A expansão para aparelhos Android deve ocorrer nos próximos meses.