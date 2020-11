Inscrições abertas para Summit Amazônia Produtiva com palestras e debates sobre sustentabilidade

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Summit Amazônia Produtiva. Neste ano, em razão da pandemia, o evento será totalmente digital, transmitido ao vivo e gratuitamente em OLiberal.com nos dias 09 e 10 de dezembro, das 16h às 18h. Os interessados podem se inscrever de forma gartuita em OLiberal.com/summit.

Durante dois dias de evento o Summit reunirá um time de especialistas convidados para debater responsabilidades socioambientais, produção mineral na Amazônia, contexto socioeconômico e muito mais. Nas lives, o público também poderá interagir com os palestrantes por meio de bate-papo para ampliar ainda mais o conhecimento.

A expectativa é que o evento virtual conte com um público de estudantes, profissionais e especialistas da mineração, ambientalistas, entidades e órgãos governamentais e sociedade. Todos os participantes vão receber certificado on-line de participação. Os 100 primeiros inscritos ganham um kit exclusivo do evento.

O Summit Amazônia produtiva é uma realização do Grupo Liberal e conta com o patrocínio da Vale. A primeira edição do evento foi realizada em 2019 e reuniu nomes como Cintia Rodrigues, gerente de Pesquisa e Desenvolvimento do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e Eduardo Leão, diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM).

SERVIÇO

Summit Amazônia Produtiva

Data: 09 e 10 de dezembro, das 16h às 18h, ao vivo e gratuitamente em Oliberal.com

Inscrições: de 23 de outubro a 24 de novembro em oliberal.com/summit