Marinha dará apoio médico à população que sofre pela falta de energia no Amapá

A Marinha do Brasil confirmou nesta quarta-feira (11) que o Comando do 4º Distrito Naval oferecerá apoio médico à população do Amapá para amenizar os transtornos ocasionados pela falta de energia elétrica que afeta o Estado desde o dia 3 de novembro.

A Marinha diz que realizou no dia 9 deste mês, em Macapá, uma reunião com o secretário de Estado da Saúde do do Amapá, Juan Mendes Silva. Também participaram do encontro o comandante do 4º Distrito Naval e o Capitão dos Portos do Amapá.

O Comando do 4º Distrito Naval, que responde pelo Pará e Amapá, diz que serão disponibilizados 31 militares da área de saúde: médicos (Clínica Geral, Cirurgia Geral, Pneumologia), cirurgiões dentistas, farmacêuticos, enfermeiros e nutricionistas. Os atendimentos serão realizados a partir desta quarta (11) e até 21 de novembro, de 8h às 18 horas, no Centro de Triagem, anexo ao Hospital de Emergência de Santana (AP).

Para essa ação, a Marinha do Brasil disponibilizou militares da saúde através da mobilização do Navio Doca Multipropósito “Bahia”, do Navio Auxiliar “Pará” e do Navio Patrulha “Guanabara”, detalhou a Assessoria de Comunicação Social do Comando do 4º Distrito Naval.

Embarcações de grande porte



O Navio Doca Multipropósito Bahia foi adquirido da França pela Marinha do Brasil em 2017. A embarcação também pode servir de navio capitânia de uma esquadra e lançar helicópteros antissubmarinos ou armados com mísseis antinavios. Sua área de carga é imponente.

Porém, sua ajuda será muito maior na crise amapaense, com capacidade para o transporte de donativos e até geradores - com várias áreas de convés, em vários andares. Dotado até de elevador, ele tem grande capacidade de transporte de cargas.

Navio Doca Bahia: apoio às ações no Amapá (Marinha do Brasil)

Consultórios médico e odontológico



Já o Navio Auxiliar Pará (U15) é um ex-catamarã construído em 1982, que foi doado em 2005, pelo governo do Estado do Pará, à Marinha do Brasil. Ele é utilizado como navio de comando e controle e no transporte de tropas e material na região amazônica, bem como em ações de assistência social em comunidades ribeirinhas.

Antes de ser incorporado à Marinha, pertenceu à extinta estatal Empresa de Navegação da Amazônia S.A. (Enasa), que operava na linha Belém-Manaus-Belém, transportando veículos, passageiros e cargas.

Com 56 metros de comprimento, o Navio Auxiliar Pará possui um consultório médico e um gabinete odontológico. Tem ainda capacidade tripulação de 66 homens, além de poder transportar uma tropa de até 175 fuzileiros navais.

Catamarã Pará, à esquerda: consultórios a bordo (Marinha do Brasil)

Ações militares na costa norte



O Navio Doca Bahia está em operação na região desde outubro: participou de ações e exercícios militares, incluindo a região de Outeiro e também em municípios do Amapá.

A Operação Ágata Norte, realizada de 20 de outubro a 2 de novembro, uniu militares e meios da Marinha, do Exército, da Força Aérea e de 16 órgãos estaduais e federais e agências de segurança pública e ambientais, mobilizou ações preventivas e repressivas contra delitos nas fronteiras e crimes e ambientais.

As ações também se voltaram ao combate à covid-19 e à assistência hospitalar nos estados do Pará e Amapá.