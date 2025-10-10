Saiba onde encontrar atendimento gratuito em saúde mental no Pará e como o SUS pode ajudar

No Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado nesta sexta-feira (10/10), o alerta é reforçado: o cuidado com a mente deve ser contínuo e acessível a todos. Pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a população pode encontrar atendimento psicológico gratuito em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e serviços de urgência espalhados por todo o Pará.

O modelo adotado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) segue a Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, com foco em atendimento comunitário, empático e próximo das famílias. Saiba a seguir como conseguir atendimento gratuito pela rede pública de saúde mental.

🏥 Onde o serviço é oferecido?

O Pará conta com 87 CAPS e centenas de UBS. Esses espaços são a porta de entrada para o acolhimento psicológico gratuito oferecido pelo SUS.

O atendimento começa pela escuta qualificada, conduzida por uma equipe multiprofissional — formada por psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras e enfermeiros — que avalia a necessidade de cada pessoa e realiza o encaminhamento adequado.

A Sespa destaca que a proposta rompe com o antigo modelo hospitalar e aposta na atenção humanizada, fortalecendo o cuidado dentro da própria comunidade.

💬 O que é oferecido nos CAPS e UBS?

Nos CAPS, o foco é o acompanhamento contínuo de pessoas com sofrimento psíquico, transtornos mentais, uso abusivo de álcool e outras drogas. As atividades incluem atendimento individual, grupos terapêuticos, oficinas, visitas domiciliares e suporte familiar.

Já nas UBS, o serviço é voltado para o acolhimento inicial, escuta e encaminhamento para acompanhamento especializado quando necessário.

🚨 O que fazer em casos de crise emocional ou emergência?

Situações de crise exigem atendimento imediato. Nesses casos, o cidadão pode procurar:

Samu – 192 (atendimento móvel de urgência);

(atendimento móvel de urgência); UPAs 24h (Unidades de Pronto Atendimento);

(Unidades de Pronto Atendimento); Serviço de emergência psiquiátrica do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém.

Além disso, quem precisa de apoio emocional pode entrar em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), parceiro do SUS.

O serviço é gratuito, sigiloso e está disponível 24 horas por dia pelo telefone 188.

📍 Onde ficam os CAPS gerenciados pela Sespa em Belém?

A capital paraense conta com cinco unidades estaduais, além dos CAPS municipais distribuídos nas 13 Regiões de Saúde. Confira os endereços e contatos:

CAPS Amazônia

Endereço: Passagem Dalva, 377 – Marambaia

Contato: (91) 97400-7611 / capsam.sespa@outlook.com

CAPS Marajoara

Endereço: Conjunto Gleba I, WE 2, PSG C2, nº 30 – Marambaia

Contato: (91) 97400-6728 / capsam.sespa@outlook.com

CAPS Icoaraci

Endereço: Rua 15 de Agosto, 845 – Próximo ao Supermercado Líder

Contato: (91) 97400-7705 / capsicoaraci2@gmail.com

CAPS Renascer

Endereço: Travessa Mauriti, 2179 – Entre Av. Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma

Contato: (91) 97400-6695 / capsrenascer@yahoo.com.br

CAPS Grão Pará

Endereço: Rua dos Tamoios, 1840 – Entre Av. Roberto Camelier e Trav. Tupinambás

Contato: (91) 97400-2488