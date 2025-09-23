Capa Jornal Amazônia
Prefeitura inicia obras e reestrutura UBS da Vila da Barca

O investimento em infraestrutura vai otimizar o fluxo de atividades, aumentar a produtividade e o conforto

O Liberal
fonte

As obras incluem a ampliação da sala de vacinação e de enfermagem (Agência Belém)

As obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, receberam uma vistoria técnica com a presença do prefeito Igor Normando e demais autoridades para acompanhar o progresso da reestruturação predial, nesta segunda-feira (22).

Para tornar o espaço mais funcional para os trabalhadores e população atendida, o prédio recebe intervenções de modernização e requalificação. Os serviços também vão garantir a ampliação da capacidade de atendimento, além de agilidade e suporte humanizado para a comunidade.

O pedreiro Miranda Souza, 38 anos, acompanhava o filho David Alencar, 7 anos, em uma consulta e mostrou-se entusiasmado com a reforma da UBS da Vila da Barca. “Minha família é acompanhada nessa unidade e recebemos um bom atendimento para o nosso filho que é autista, mas faltava esse olhar para garantir melhores condições de atendimento. Então, estou feliz com essa reforma, o povo merece”, disse.

Moradora da comunidade há 10 anos, Regina Célia, 52 anos, aguardava uma consulta para a neta, Elisa Sampaio, de 4 meses. Para ela, a reforma da unidade representa muito mais do que paredes novas. “Nós precisamos de um ambiente bonito, acolhedor, harmonioso e bem equipado. Isso passa mais segurança para quem vem em busca de atendimento. Quando a estrutura é adequada, a gente se sente mais respeitado e confiante no cuidado que está sendo oferecido”, afirmou.

O investimento em infraestrutura vai otimizar o fluxo de atividades, aumentar a produtividade e o conforto. O projeto contempla a aquisição de novos equipamentos e móveis, salas de atendimento multiprofissional (curativos, testes rápidos, psicologia, odontologia, nutrição, serviço social).

“A nossa gestão está comprometida em promover ambientes mais adequados e confortáveis, que garantam um atendimento digno aos nossos munícipes e melhore as condições de trabalho para os profissionais de saúde. Hoje, temos mais de 25 obras simultâneas em andamento, todas voltadas para assegurar um novo padrão de qualidade na saúde de Belém”, afirmou o prefeito Igor Normando.

As obras incluem a ampliação da sala de vacinação e de enfermagem, que passam a contar com ambientes mais estruturados. Além disso, o número de consultórios médicos será ampliado, o que permitirá aumentar a capacidade de atendimento, reduzir o tempo de espera dos pacientes e oferecer um acompanhamento mais rápido e com qualidade à comunidade.

“Estávamos precisando dessa atenção com a nossa UBS, que há muito anos vem sofrendo com infiltrações, vazamentos nos telhados e móveis deteriorados. Então, é importante perceber que, finalmente, as nossas necessidades serão atendidas, porque somos ‘porta aberta’, não atendemos apenas a comunidade local, mas de bairros vizinhos como Pedreira e Umarizal”, disse o odontólogo Fábio Prince, que trabalha há 12 anos na UBS.

O titular da Secretaria Municipal de Saúde, Rômulo Nina, destacou a importância da população encontrar unidades estruturadas e capazes de oferecer acolhimento e atendimento satisfatório. Segundo o secretário, o município tem trabalhado não apenas em reformas, mas em uma estratégia contínua de requalificação dos espaços.

“Nosso objetivo é garantir melhores condições tanto para os usuários quanto para os servidores que atuam nesses locais, assegurando estrutura adequada para a promoção à saúde. Seguimos firmes nesse propósito de reestruturar a atenção primária, com investimentos em pessoas, infraestrutura e serviços para consolidar um novo momento na saúde de Belém”, disse Rômulo Nina.

