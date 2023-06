Agachamentos: veja 5 erros mais comuns que prejudicam o ganho de massa muscular

Os agachamentos são um dos exercícios mais eficazes para o desenvolvimento dos músculos das pernas e do glúteo. No entanto, cometendo certos erros, é possível comprometer os resultados e até mesmo se expor a lesões. Um especialista em fitness destaca os 5 erros mais comuns que devem ser evitados ao realizar agachamentos, a fim de obter melhores resultados no ganho de massa muscular.

Profundidade insuficiente

Fazer agachamentos com uma amplitude reduzida pode limitar o recrutamento dos músculos e prejudicar o desenvolvimento da força e da massa muscular. É importante descer o suficiente, pelo menos até que as coxas fiquem paralelas ao chão, para obter um estímulo adequado.

Posicionamento inadequado dos pés

A postura dos pés é essencial durante os agachamentos. Alinhar os pés corretamente, mantendo-os na largura dos ombros, permite uma distribuição adequada do peso e evita a sobrecarga de certas áreas, como os joelhos.

Agachamentos são exercícios práticos que podem ser feitos sem peso extra, mas nunca sem orientação profissional (Canva)

Má postura da coluna

É fundamental manter a coluna ereta durante o movimento. Curvar excessivamente as costas ou inclinar o tronco para a frente pode resultar em lesões na região lombar. Contrair os músculos abdominais e manter a postura correta ajudará a proteger a coluna e obter melhores resultados.

Falta de estabilidade e equilíbrio

Ao realizar agachamentos, é importante ter uma base sólida e um bom equilíbrio. Utilizar os músculos estabilizadores, como os do core, ajuda a manter a estabilidade e a evitar movimentos indesejados que podem prejudicar a execução correta do exercício.

Uso excessivo de carga

Aumentar a carga progressivamente é importante para estimular o ganho de massa muscular, mas carregar pesos excessivos pode comprometer a técnica e aumentar o risco de lesões. É essencial encontrar o equilíbrio adequado entre desafiar os músculos e garantir uma execução correta.

Evitar esses erros comuns durante os agachamentos é crucial para maximizar os resultados e obter um ganho de massa muscular efetivo. Um acompanhamento profissional, como a orientação de um educador físico, pode ser muito útil para garantir a execução correta do exercício e prevenir possíveis problemas.