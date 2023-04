Anabolizantes: risco para quem quer ter corpo saudável e desempenho físico

A decisão do Conselho Federal de Medicina (CFM), publicada no Diário Oficial da União de terça-feira (10), de proibir a prescrição médica de terapias hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes com finalidade estética, para ganho de massa muscular ou melhora do desempenho esportivo, traz à tona os riscos à saúde dessa prática por muita gente no Brasil. O argument do CFM para a decisão é a inexistência de comprovação científica suficiente que sustente o benefício e a segurança do paciente. Nas academias, alunos e avaliadores físicos reforçam que corpo saudável e bonito requer disciplina.

O médico cardiologista e especialista em Clínica Médica Antônio Monteiro atua no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no Ambulatório de Insuficiência Cardíaca, é professor do curso de Medicina do Cesupa e membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele observa que o uso de terapia com hormônios esteroides tem efeito comprovado em diversas situações, como a diminuição na produção natural desse hormônio, o que acarreta diversas alterações de saúde, como falha no desempenho sexual e na atividade física como um todo. "Porém, essa indicação precisa ser baseada na avaliação clínica, e no que as entidades de classe defendem; uma vez que o uso de hormônios androgênicos se usado sem necessidade e sem um acompanhamento clínico adequado, pode causar mais prejuízos do que benefícios para quem usa".

Para Antônio Monteiro, a medida adotada pelo CFM garante maior segurança aos cidadãos. "De forma geral, o uso dessa substância é feito por uma população leiga, ou seja, pessoas que não sabem os riscos a que estão sendo submetidos; vão em busca de profissionais com interesses diversos, muitas vezes apenas visando lucro, que adotam o uso sem indicações consolidadas e disponibilizam a medicação para quem não tem necessidade".

"Com a resolução do CFM, que proíbe o uso em situações que não estão comprovadas cientificamente, como para fins estéticos, ganho de massa muscular e desempenho esportivo, dificulta o acesso a essas medicações e consequentemente os prejuízos que podem ser ocasionados", salienta o médico.

Riscos

Quando usados de forma indiscriminada, sem indicação e sem o acompanhamento clínico adequado, esteroides androgênicos e anabolizantes podem desregular diversos eixos, alterando outros hormônios e sistemas do corpo, assim como propiciar o surgimento de arritmias cardíacas, hipertensão arterial, dano ao músculo cardíaco, prejudicando sua função e a formação de placas de gordura nas artérias do coração, podendo gerar infartos e de coágulos pelo corpo, podendo ocasionar trombose, como aponta o médico.

Outro problema bastante frequente no uso de anabolizantes é um dano irreversível ao fígado, em muitas vezes causando a morte das células do órgão e gerando quadros de cirrose hepática ou câncer, por exemplo. "De forma geral, os anabolizantes têm a capacidade de alterar o funcionamento do organismo quase que por completo", assinala Antônio Monteiro.

Como alternativas para se ganhar massa muscular e melhor o desempenho esportivo, o médico recomenda a prática de atividades físicas supervisionadas por profissionais qualificados; adoção de uma dieta equilibrada e direcionada para o objetivo da pessoa e, em alguns casos, quando necessário fazer reposição e suplementação de substâncias e vitaminas se for pertinente, como o consumo adicional de proteínas.

Alimentação e exercícios

Mayana Barros de Arêde, médica endocrinologista, com atuação no Hospital Universitário João de Barros Barreto e presidente da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia - Regional Pará, destaca que "a decisão do CFM é uma vitória da ação conjunta de diversas sociedades médicas visando coibir práticas que não sejam seguras aos pacientes; essa ação é um primeiro passo para esclarecer e minimizar prescrições e a disseminação de informações que levam a população a acreditar que o uso dessas substâncias não trariam riscos à saúde, o que não é verdade".

Para Mayana, a melhor orientação para quem quer ganhar massa muscular e melhorar desempenho esportivo é investir em treinamento fisico adequado, alimentação otimizada e suplementação alimentar, pois essas ações produzem resultado benéfico e duradouro. "A pessoa que busca bons resultados estéticos deve atentar sempre para aquilo que beneficia também à sua saúde, pois o uso de substâncias que possam trazer malefícios à saúde, ao coração, ao fígado entre outros riscos não vai compensar quaisquer mudanças estéticas temporárias", pontua a médica. Ela observa que as pessoas devem ter cautela diante de falsas promessas "milagrosas" de múltiplos benefícios, com finalidades estéticas supostamente alcançáveis e nenhum risco à saúde; deve-se ter receio da injeção de substâncias que o paciente sequer tem acesso a lista completa da composição farmacológica que estaria recebendo".

De bem com a vida

A advogada Gabriela Silveira gosta de fazer exercícios em academia. "Eu comecei a praticar exercício físico para perder peso e, depois, por questão de ansiedade, por indicação médica, e eu tenho sentido uma melhora surpreendente; eu chego aqui, na academia, e libero toda a tensão, toda adrenalina, o estresse, e sinto que eu produzo mais tanto no meu trabalho quanto na minha vida de estudante, me sinto melhor e mais tranquila, a saúde melhorou 100%", destaca. Gabriela faz 40 minutos de exercícios de quatro a cinco vezes por semana.

Já o contador Aryedson Tavares afirma que com a prática de exercícios físicos ele conquista qualidade de vida. "Essa prática ajuda a manter a nossa saúde e é decisiva na vida de cada ser humano". Ariedson costuma "malhar" uma hora/dia em seis dos sete dias de cada semana.

Aryedson Tavares conquista qualidade de vida por meio de exercícios físicos (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Raryne Melo, profissional de Educação Física, ressalta que por meio do exercício físico pode-se aumentar o rendimento físico, e no caso da massa muscular é via planejamento alimentar. "O treinamento é personalizado, depende do objetivo, do sujeito, mas por meio de três a quatro vezes por semana, são obtidos positivos para a saúde", concluiu.

Raryne Melo: exercícios e alimentação saudável para obter resultados positivos (Foto: Carmem Helena / O Liberal)