Saúde e bem-estar: cuidados e benefícios de uma rotina equilibrada

A rotina equilibrada e o bem-estar são fundamentais para uma vida saudável, porém as atividades cotidianas e a rotina de trabalho intensa podem trazer malefícios para saúde, como a negligência da saúde mental e o excesso de autocuidado com a realização de cirurgias plásticas.

O psicólogo George Pontes enumera os principais motivos de estresse da vida acelerada: rotina de trabalho intensa, questões laborais, relacionamentos, problemas interpessoais e o próprio ambiente de trabalho, problemas financeiros, desilusões amorosas. Além de questões de atualidades, que são a pandemia e questões políticas, principalmente no período das eleições.

A alimentação saudável promove melhorias na saúde mental e ajuda no processo pré e pós-operatório de cirurgias plásticas (Freepik / Banco de Imagens)

Para o cirurgião plástico Emanuel Oliveira, o maior desafio para os médicos e profissionais da saúde é ajudar o paciente a encontrar o equilíbrio nas ações diárias. “A sobrecarga de trabalho impede que o paciente faça outras atividades que podem ajudar sua saúde e proporcionar bem-estar, como os exercícios físicos”,detalha.

A alimentação rica em frutas, verduras e legumes oferece benefícios para o organismo, contribui para saúde mental e aliada com a prática de atividades físicas proporciona sensação de bem-estar e qualidade de vida. Ela também é ótima parceira no pré e pós-cirurgias plásticas, porque ajudam na manutenção dos resultados.

No campo da saúde da mente, o psicólogo explica que o maior desafio é a falta de conhecimento e preconceito e isto traz danos para as pessoas. “Tudo que é relacionado à saúde mental, as pessoas tendem a negligenciar”, destaca George.

A prática de exercícios físicos também tem papel fundamental para uma rotina mais equilibrada e saudável, além de contribuir na manutenção da saúde mental. O médico Emanuel aconselha, que após o período de recuperação da cirurgia, a atividade física seja retomada o mais breve possível para uma vida com mais saúde e para a manutenção dos resultados do procedimento.

A adoção de hobbies e atividades prazerosas no cotidiano também auxilia na higiene mental e na redução de estresses e proporciona momentos de bem-estar.

Para saber mais sobre saúde e bem-estar, acesse a área especial e confira o podcast “Vida Saudável”, com o psicólogo George Pontes.

O cirurgião plástico Emanuel Oliveira fala sobre a importância da atividade física e da alimentação saudável nos procedimentos cirúrgicos no videocast “Vida Saudável”. Assista aqui.