Waffle de arroz é a receita da Ana Maria Braga hoje no Mais Você da Globo

A receita de quarta-feira (30/08), do programa "Mais Você" é um waffle de arroz da Ana Maria Braga. Esse lache é feito com arroz para sushi, salmão, atum e outros ingredientes da cozinha asiática. O passo a passo é simples e é ensinado nas redes sociais por Alexa Santos, criadora de conteúdo e cozinheira que faz sucesso com suas receitas.

Ana Maria mudou o arroz da receita original, para o comum usado no dia a dia pelos brasileiros. O waffle fica pronto em 30 minutos. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para fazer o waffle de arroz da Ana Maria Braga

1 xícara de chá de arroz comum ou arroz de sushi cru, cozido de acordo com as instruções da embalagem

2 colheres de sopa de vinagre de vinho de arroz

Meia colher de sopa de óleo de gergelim

1 colher de sopa de vinho de arroz, conhecido como mirin

1 colher de chá de sal

Desmoldante em spray ou óleo para untar

85 gramas de atum cortado em cubos pequenos

85 gramas de salmão cortado em cubos pequenos

Um quarto de xícara de chá de pepino finamente picado

Meio abacate cortado em cubos pequenos

1 colher de sopa de molho de soja com baixo teor de sódio

Wasabi para decorar

Molho de pimenta tailandês (sriracha) para decorar

Sementes de gergelim a gosto para decorar

Cebolinha a gosto e cortada em fatias finas para decorar

Maionese japonesa a gosto

Modo de preparo do waffle de arroz da Ana Maria Braga

Em uma tigela grande, misture o arroz de sushi cozido com 1 colher de sopa de vinagre de vinho de arroz, óleo de gergelim, vinho de arroz e sal. Misture para cobrir uniformemente o arroz. Aqueça uma pequena máquina de waffle e unte com desmoldante ou óleo. Distribua metade da mistura de arroz e cozinhe até dourar e ficar crocante. Repita o processo com a outra metade do arroz e reserve os waffles de arroz. Para montar, alterne entre cubos de atum, salmão, pepino e abacate, preenchendo os buracos do waffle. Regue o molho de soja por cima. Decore com pequenos pontos de wasabi, sriracha e maionese japonesa. Em seguida, decore com sementes de gergelim e rodelas de cebolinha. Sirva.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)