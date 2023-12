Saiba como fazer o bolo que viralizou na internet e que mais agradou os consumidores neste ano

Sobremesas geladas são as queridinhas das festas em família e entre amigos, por serem refrescantes e saborosas. Nas últimas semanas, viralizou nas redes sociais um bolo gelado com recheio e cobertura de forma abundante, popularmente chamado de bolo alagado ou bolo afogado, por ter como principal característica uma quantidade generosa de calda, que pode ser feita de qualquer sabor.

Com a acidez do maracujá, o bolo afogado fica com um sabor mais refrescante, além de ser uma receita suculenta. Confira como preparar esta delícia:

Ingredientes

Massa de bolo

4 ovos

1 xícara de chá de açúcar

100 ml de óleo

100 ml de leite integral

1.1/2 xícara de chá de farinha de trigo tradicional sem fermento

1 colher de sopa de fermento químico

Calda de maracujá

1 caixa de leite condensado (caixa com 395 gramas)

2 caixas de creme de leite (caixa com 200 gramas)

1.1/2 xícara de chá de concentrado de maracujá

300 ml de leite integral

Chantili

1 xícara de chá de chantili

2 colheres de sopa de leite condensado

Geleia de maracujá

1/2 xícara de chá de água

4 colheres de sopa de açúcar

1 maracujá

Modo de preparo - Bolo

Na batedeira, bata os ovos e o açúcar até fica homogêneo Adicione o óleo, o leite e bata novamente Coloque o trigo e o fermento com uma peneira e mexa com o fuê delicadamente Transfira a massa para uma forma untada sem furo central Após assar, coloque-o em um recipinte cujas bordas fiquem mais altas que a altura do bolo

Modo de preparo - Calda

Misture todos os ingredientes e bata na batedeira ou liquidificador Despeje a calda até que ultrapasse o limite da altura do bolo Deixe na geladeira ou freezer até que a calda fique em uma consistência mais firme

Modo de preparo - Chantili

Bata todos os ingredientes. É importante que o chantili esteja bem gelado Coloque o chantili por cima da calda quando o bolo já estiver firme Modo de preparo - Geleia Em fogo de médio a alto, misture todos os ingredientes e mexa até chegar no ponto de geleia Espere esfriar e joge por cima do chantili Finalize o bolo com raspas de chocolate branco Sirva gelado

No canal do YouTube de Gabriel Freitas, o chef Gabriel mostra em um vídeo completo o passo a passo de como preparar esta delícia.

