Pavê de pêssego com coco ralado: veja a receita completa dessa sobremesa incrível

Com 10 ingredientes e um processo super simples, o pavê de pêssego com coco ralado é uma opção excelente de sobremesa para quem quer se deliciar com uma receita gelada e deliciosa. O sabor, que mistura o doce do leite condensado com o cítrico da fruta, causa uma explosão de sabor em quem experimenta, se tornando uma experiência diferente e saborosa.

A receita combina com aniversários, reuniões de família e também pode ser destaque nas festas sazonais, como dia das Mães e outras datas comemorativas. Confira o passo a passo da receita e faça em casa em apenas 30 minutos!

Pavê de pêssego com coco ralado

Ingredientes

Creme:

1 lata de leite condensado

2 latas de leite (usar a lata do leite condensado como medida)

2 colheres de amido de milho

2 gemas peneiradas

1 pacote de coco ralado

Recheio:

2 pacotes de bolacha maisena

1 lata de pêssego em calda

Modo de Preparo

Corte os pêssegos em pedaços pequenos e reserve a calda para umedecer as bolachas. (guarde alguns para decorar); Em uma panela, junte os ingredientes do creme e cozinhe até engrossar em fogo médio; Em um refratário, faça uma camada de bolachas umedecidas na calda do pêssego. Sobre as bolachas, coloque parte do creme e em seguida os pedacinhos de pêssego. Repita o processo com mais uma camada de bolachas, finalizando com o creme; Adicione coco ralado por cima e decore com pedaços de pêssego em calda; Leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de servir.

