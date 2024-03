Veja como fazer bolo de laranja e surpreenda na cozinha

Nada como um bolo "comum" para deixar o café da manhã ou o café da tarde ainda mais gostoso. Ao invés de comprar um "bolo de caixa", aprenda a como fazer bolo de laranja com chá de capim cidrão. Com uma leve variação da receita original, esse modo de fazer foge um pouco do comum. A receita, que leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e promete ficar bem gostosa.

Como fazer bolo de laranja

- 80g de manteiga

- 3 ovos

- 1/2 xícara de chá de capim cidrão

- 1/2 xícara de açúcar demerara (ou Eritritol e Xilitol)

- 100g de ricota

- 1 xícara de farinha de arroz

- 1 colher (sopa) rasa de fermento em pó

- Raspas de laranja a gosto.

Modo de preparo da receita de bolo de laranja

- Pré-aqueça o forno a 200 graus;

- Unte uma forma de bolo de aproximadamente 20 cm;

- Na batedeira, coloque os ovos, o adoçante, a manteiga e bata até ficar claro;

- Adicione a ricota (é só esfarelar com as mãos) e bata por 1 minuto;

- Em seguida, inclua o chá de capim cidrão já preparado, a farinha de arroz e as raspas de laranja;

- Bata apenas para misturar;

- Desligue a batedeira, coloque o fermento em pó e mexa;

- Passe a massa para a forma e asse até dourar;

- Ao final, molhe o bolo com o chá.