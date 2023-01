Filhote com farofa de camarão e geleia de açaí: veja como fazer o prato para o aniversário de Belém

Belém completará 407 anos essa semana e não há nada melhor do que comemorar o aniversário dessa capital "de cheiros e sabores", com um prato que é, no mínimo, a cara da cidade: o Filhote com farofa de camarão e geleia de açaí. O prato é uma criação do restaurante Engenho do Dedé de 2016, quando a mangueirosa completou seus 400 anos, e mistura quatro de seus principais ingredientes mais apreciados: açaí, peixe, camarão e farinha!

Saiba como fazer Filhote com farofa de camarão e geleia de açaí

Ingredientes

250g de filhote

150g de farofa de camarão

30ml de azeite

30ml de caldo de frutos do mar

30g de sal

50g de geleia de açaí

Sal

Modo de fazer

Tempere o peixe com azeite, alho e sal; Leve o peixe à churrasqueira até que ele fique dourado; Sirva com as guarnições.

De acordo com Victhor Vieira, gestor do restaurante, o local possui um tripé culinário que chama a atenção do público: uma mistura de raízes amazônicas, mineiras e nordestinas. E, para celebrar o aniversário de Belém, a receita foi pensada de forma a homenagear a cultura gastronômica do Pará.

“O restaurante, que faz parte do Grupo Dedé, está em Belém há quase 8 anos. Temos uma relação próxima com os nossos clientes e sempre buscamos propiciar as melhores experiências a todos. Por isso, fizemos uma receita especial que simboliza toda a potência da gastronomia local para comemorar Belém”, afirma Victhor.