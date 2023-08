Sopa de ervilha com costelinha defumada; veja como fazer essa sopinha deliciosa

As sopas são perfeitas para os dias de frio ou mesmo para quem é amante de comidas com caldos por serem ricas em nutrientes variados, a depender dos ingredientes incluídos. Para quem prefere o realce do sabor dos legumes, a sopa de ervilha é uma boa recomendação. Confira a receita:

Como fazer sopa de ervilha

Ingredientes

500g de ervilha desidratada;

300g de costelinha defumada;

3 colheres de óleo;

300g de bacon;

1 cebola bem picada.

Modo de preparo

Na panela de pressão, coloque o óleo, refogue a cebola e frite bem o bacon;

Acrescente a costelinha defumada e refogue um pouco;

Coloque a ervilha e cubra com água;

Deixe cozinhar de 25 a 30 minutos;

Após isso, mexa para dissolver os pedaços de ervilha que restaram;

Sirva com pão ou torradas.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com