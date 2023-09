Hadoque defumado cozido com batatas: Prato é ideal para o final de semana

Que tal experimentar um prato completamente diferente no final de semana? O hadoque, peixe popular em países nórdicos, é perfeito para servir no almoço em família! Parecida com o bacalhau, a receita casa com vários acompanhamentos; confira o modo de preparo.

Ingredientes

1kg de hadoque defumado cortado em 4 partes.

1L de leite.

1kg de batatas fatiadas.

Sal a gosto.

200g de manteiga.

½ xícara (chá) de cebolinha verde picada.

Modo de preparo

Em uma panela coloque o haddock e o leite. Leve ao fogo. Deixe cozinhar 10 min depois que o leite começar a ferver. Retire. Escorra e em seguida transfira para uma travessa. Cozinhe as batatas em água e sal. Quando estiverem prontas, arrume em volta do haddock. Derreta a manteiga em fogo baixo. Junte a cebolinha. Derrame por cima do peixe e da batata. Sirva quente!

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)