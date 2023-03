Geladinho de pudim é a receita de hoje (24/03) no Mais Você com Ana Maria Braga

A receita de hoje, de sexta-feira (24/03), do programa "Mais Você" é um geladinho de pudim com calda de caramelo, uma opção fácil, com poucos ingredientes que viralizou nas redes sociais. A receita é uma ótima opção para servir para a família ou vender e garantir uma renda extra.

O diferencial é usar gemas de ovos na hora de fazer. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para fazer o geladinho de pudim com calda de caramelo

Calda

1 xícara de chá de açúcar Meia xícara de chá de água

Geladinho de pudim

1 lata ou 395 gramas de leite condensado 1 caixinha ou 200 gramas de creme de leite 200 mililitros de leite 3 gemas de ovos 1 colher de café de essência de baunilha

Modo de preparo da receita do geladinho de pudim

Calda

Em uma panela, derreta 1 xícara de chá de açúcar em fogo baixo até formar um caramelo. Mexendo sempre, adicione, aos poucos, meia xícara de chá de água. Faça isso com muito cuidado até derreter o caramelo. Deixe cozinhar até formar uma calda não muito grossa. Desligue o fogo e deixe esfriar em temperatura ambiente.

Geladinho de pudim

Bata no liquidificador por 3 minutos 1 lata de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, 200 mililitros de leite, 3 gemas de ovos e 1 colher de café de essência de baunilha. Transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio até ferver. Desligue o fogo e deixe esfriar.

Montagem do geladinho de pudim

Com a calda e o creme já frios, monte o geladinho de pudim em embalagens apropriadas. Coloque a calda em uma bisnaga e distribua nos saquinhos de 4 por 4 centímetros. Abra o saquinho até embaixo para facilitar e, depois, levante e espalhe a calda por todo o interior. Com um funil, preencha com o pudim. Cerca de 80 mililitros cada um. Torça a ponta e dê um nó. Leve ao freezer por, no mínimo, 6 horas para congelar. Sirva.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)