O que é e como fazer sassami: veja como preparar uma das partes mais deliciosas do frango

O Sassami corresponde a um pequeno filé retirado da parte interna do peito do frango, próximo ao osso, e é considerado um tipo de "filé mignon" devido a textura macia que possui. Trata-se de uma parte mais nobre do frango que está ganhando espaço nos supermercados e na mesa dos brasileiros por ser mais suculento e saboroso, segundo chefs de cozinha.

De acordo com Ivo Faria, chef hors concours da premiação anual Encontro Gastrô, a carne fica excelente se for grelhada, mas exige uma atenção especial. "Ela não pode ficar crua, mas também não deve passar do ponto". A seguir, confira duas receitas de como fazer Sassami:

Sassami frito crocante

Ingredientes

500 gramas de filé de frango (sassami);

1 colher de chá de páprica doce;

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino;

1 colher de chá de alho em pó;

Sal a gosto;

1 e ½ xícara de chá de farinha de trigo;

1 colher de chá de páprica doce;

1 colher de chá de alho em pó;

1 colher de chá de pimenta-do-reino;

Sal a gosto;

Água gelada.

Modo de preparo

Reúna os ingredientes para o frango; Em um recipiente, adicione os filés de frango, a páprica, a pimenta, o alho em pó, o sal, misture bem, tampe e deixe na geladeira por cerca de 30 minutos; Reúna os ingredientes para empanar; Em outra tigela, coloque a farinha, a páprica, a pimenta, o alho, o sal e misture bem; Disponhas os filés na farinha, feche o recipiente e chacoalhe bem para empanar. Reserve os que já estão empanados e repita o processo até acabarem os filés; Separe a água gelada em um pote; Passe rapidamente os filés na água gelada (um por um) e depois empane novamente na mistura de farinhas. Repita o processo até acabar; Frite em óleo quente de 6 a 8 minutos; Deixe os filés secarem em cima de uma grade e sirva.

Sassami no forno

Ingredientes

1/2 kg de sassami;

1 caixa de creme de leite;

1/2 cebola picada;

2 dentes de alho amassado;

2 ramos de alecrim;

2 colheres de sopa de azeite de oliva;

1 xícara de queijo ralado;

Pimenta do reino;

Sal.

Modo de preparo

Refogue a cebola e os alhos no azeite; Adicione o Sassami e tempere com o alecrim, sal e pimenta; Cozinhe no fogo médio até dourar; Adicione o creme de leite e deixe cozinhar por 3 minutos; Acerte com sal e pimenta; Coloque a mistura num refratário e coloque o queijo; Leve ao forno até derreter; Polvilhe queijo ralado e sirva.

