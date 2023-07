Como fazer mocaccino caseiro: preparo em até dez minutos traz uma explosão de sabores

Fruto da união do café e do leite, o mocaccino é uma receita similar ao famoso capuccino. A diferença é uma base generosa de calda de chocolate que ajuda a dar um sabor especial para a receita. Confira como fazer:

Como fazer mocaccino caseiro

Ingredientes

2 xícaras de leite;

3 colheres (sopa) de chocolate em pó;

1 e ½ colher (sopa) de amido de milho;

1/3 de uma caixinha de leite condensado;

2 colheres (chá) de café solúvel.

Modo de preparo

Reserve 50 ml de leite;

Em uma panela em fogo baixo, coloque o restante do leite e o chocolate em pó. Misture até dissolver completamente o chocolate;

Em um recipiente, misture o leite que tinha reservado com o amido de milho. Quando estiver dissolvida, acrescente na panela e misture com uma colher;

Adicione o café solúvel e o leite condensado;

Quando a mistura começar a levantar fervura, não pare de mexer para que não queime. Desligue o fogo e continue mexendo por mais uns 2 minutos.

Qual a diferença entre mocaccino e capuccino?

Por terem bases e modo de preparo similares, as duas bebidas são rotineiramente confundidas. No entanto, identificar a diferença é bem simples.

Enquanto o capuccino é feito com café expresso e leite cremoso, o mocaccino tem uma calda cremosa de chocolate no fundo, com o café e o leite adicionados posteriormente.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com