Como fazer empada de cuscuz: veja o passo a passo da receita

Se você quer um lanche diferente e delicioso, mas não sabe o que escolher, veja como preparar uma empada de cuscuz. Diferente, mas muito gostosa, essa dica vai te surpreender pela combinação de sabores. O melhor de tudo é que você pode diversificar e fazer de todos os recheios que desejar. Faça e saboreie!

Ingredientes

1 xícara de cuscuz e água

2 ovos

2 colheres de amido de milho

1 colher de manteiga

1 pitada de sal a gosto e fermento químico

Recheio (opcional)

Calabresa

cebola

queijo

Modo de fazer

- Corte a calabresa em pedaços bem pequenos. Em uma panela, coloque manteiga e frite a calabresa com a cebola. Reserve.

- Em um recipiente, coloque uma xícara de cuscuz e uma xícara de água e misture. Deixe a massa descansar por uns 10 minutos. Depois disso, acrescente na massa, dois ovos, duas colheres de amido de milho, uma colher de manteiga ou margarina e misture.

- Coloque sal a gosto, uma colher rasa de fermento químico e volte a mexer.

- Unte com óleo as forminhas de empada, para que não grude. Coloque a massa e modele deixando um espaço no meio, para o recheio.

- Depois coloque a calabresa e o queijo por cima e tampe com mais massa para não deixar nenhum espaço aberto.

- Leve ao forno pré-aquecido, a 180°, por cerca de 30 minutos ou mais. Até que fiquem douradinhas.