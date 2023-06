Como fazer licor de maracujá: bebida alcoólica serve também para preparos de receitas. Confira!

O maracujá é uma fruta natural do sudeste brasileiro, mas que se adaptou a quase todas as regiões do país. Saborosa, a fruta faz parte de diversas receitas, doces e salgadas, sendo também usada em preparos de bebidas, inclusive alcoólicas.

Como fazer licor de maracujá: ingredientes para cerca de 2l de licor

1,8 litro de água limpa e filtrada

1 kg de açúcar

1,2 litro de pinga/cachaça de boa qualidade

15 maracujás belos e maduros

Como fazer licor de maracujá: preparo

Lave bem os maracujás e corte-os ao meio para tirar o miolo e algumas sementes. Junte, numa vasilha, a polpa do maracujá e amasse-a com um garfo até obter uma mistura pastosa da fruta. Misture a polpa com o álcool num pote de vidro, depois disso, feche bem e deixe o pote num local escuro. A mistura não pode entrar em contato com a luz. Pode envolver o pote num papel alumínio ou, até mesmo, enterrá-lo. A mistura do licor deve permanecer neste estado por duas semanas ou quinze dias, agitando-o duas vezes por dia para ajudar na fermentação. Após o período, coe a mistura com um pano limpo, para outro recipiente. Deixe este novo recipiente guardado. Reserve. Para a calda, coloque o açúcar numa panela já com a água. Levá-los ao fogo médio/brando durante cerca de 15 minutos, ou até que o açúcar e a água já tenham se tornado uma calda. Pegue a mistura de maracujá e misture na calda até ficar homogêneo. Deixe esfriar. O ideal é não colocar na geladeira.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)